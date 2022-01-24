Трусова не стала отвечать на вопросы о сложности программы, с которой выступит на Олимпиаде

Фигуристка Трусова отказалась отвечать на вопросы о своей программе, с которой выступит на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова отказалась отвечать на вопросы о своей программе, с которой выступит на Олимпиаде в Пекине.

«Я не скажу, посмотрите там. Я знаю сейчас», — ответила бронзовый призер чемпионата Европы в интервью Первому каналу.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.