Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Фигурное катание

Сегодня, 20:45

Трусова не стала отвечать на вопросы о сложности программы, с которой выступит на Олимпиаде

Фигуристка Трусова отказалась отвечать на вопросы о своей программе, с которой выступит на Олимпиаде
Иван Шитик
Корреспондент

Российская фигуристка Александра Трусова отказалась отвечать на вопросы о своей программе, с которой выступит на Олимпиаде в Пекине.

«Я не скажу, посмотрите там. Я знаю сейчас», — ответила бронзовый призер чемпионата Европы в интервью Первому каналу.

15 января российские фигуристки завоевали весь пьедестал на чемпионате Европы в Таллине. Камила Валиева стала победительницей по результатам двух программ. Серебряная медаль в активе Анны Щербаковой, которая после короткой программы была лишь четвертой. Тройку призеров замкнула Александра Трусова.

Источник: https://www.1tv.ru/news/2022-01-23/419925-dve_nashi_silneyshie_sbornye_po_hokkeyu_i_figurnomu_kataniyu_k_olimpiade_gotovy
Олимпиада
Александра Трусова
0
Читайте также
Сборная России по хоккею объявила состав на Олимпиаду. В нем много удивительного и странного
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камила Валиева: «Только сейчас начинается карьера фигуриста»

Анна Щербакова: «Главная цель еще не достигнута»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости