Адвокат Валиевой отреагировала на слова члена МОК о спортсменке

Представитель российской фигуристки Камилы Валиевой, партнер в швейцарской юридической фирме Schellenberg Wittmer, Анна Козьменко дала оценку заявлению представителя Международного олимпийского комитета (МОК) Дениса Освальда.

Во вторник, 15 февраля представитель МОК Денис Освальд сообщил журналистам, что вещество, найденное в допинг-пробе Валиевой, попало в организм вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.

«С сожалением отмечу, что несмотря на эти факторы: конфиденциальность, статус Камилы как защищенного лица, некоторые международные спортивные чиновники взяли на себя смелость делать заявления в прессе по этому делу, в частности, искажающие факты и саму позицию Камилы Валиевой. С нашей точки зрения, это не только грубо нарушает действующие правила, но и крайне несправедливо по отношению к самой спортсменке», — сказала Козьменко РИА Новости.

Вчера, 14 февраля, CAS не удовлетворил апелляции МОК, ВАДА и ISU и допустил российскую фигуристку до участия в женском одиночном турнире Олимпиады-2022.

Камила Валиева расплакалась после своего выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине. Она получила за свой прокат оценку 82,16 балла и занимает первое место перед произвольной программой.