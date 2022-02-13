Биатлонист Латыпов заявил, что смотрел победную эстафету лыжников перед своей гонкой на ОИ

Эдуард — один из героев дня.

Олимпийские игры-2022. Биатлон. Мужчины. Гонка преследования

1. Кантен Фийон-Майе (Франция) — 39.07,5 (0)

2. Тарьей Бе (Норвегия) — 28,6 (1)

3. Эдуард Латыпов (Россия) — 35,3 (1)

4. Лукас Хофер — 51,1 (0)

5. Йоханнес Бе — 2,13 (7)...

17. Максим Цветков — 3,48 (6)...

27. Александр Логинов — 4,36 (5)...

39 Даниил Серохвостов — 5,27 (8)

Биатлон на фоне лыж в Пекине сильно проседает. Серию неудач удалось прервать Эдуарду Латыпову. Тому самому, который в январе сидел на карантине. А Юрий Каминский, говоря о шансах своего ученика поехать на Олимпиаду, скромно отвечал: «Посмотрим». В преследовании россиянин был как лев. Боролся даже за победу, но и итоговая бронза — отличный результат.

— От чего больше устали: от гонки или интервью раздавать целый час? — спросили мы Эдика в микст-зоне.

— Да говорить не устал, но вот замерз сильно.

Сильно спасало, что в меня верили много людей

— Спицов сказал, что для него эстафета была физически самой тяжелой гонкой в жизни.

— И у меня одна из таких. На последнем круге «умирал», но терпел из последних сил. Хочу поблагодарить сервис. В таких тяжелых условиях они сделали очень хорошие лыжи. Это помогло мне выиграть медаль. Был свежий снег и тяжелое скольжение. Очень трудно!

— Личная медаль — мечта?

— Конечно! С детства думал об этом и шел к ней.

— Когда месяц назад сидели на карантине, не было упаднических настроений?

— Только если в самом начале. Но сильно спасало, что в меня верили много людей. Это придавало сил, и я всегда помнил, к чему готовлюсь. Руки не опускались.

— Эмоции сейчас острее, чем после смешанной эстафеты?

— А там тоже зашкаливали! Все-таки первая медаль. Сейчас уже личная награда — это тоже круто.

На двух заключительных выстрелах попал в порыв ветра

— Последний рубеж как вспоминаете? Вы же там за победу боролись.

— Давайте помнить, что я по такой погоде справился с тремя рубежами. На последней «стойке» стрелял чуть медленнее Фийона. В итоге он проскочил, а я на двух заключительных выстрелах попал в порыв. Четвертый выдуло. С пятым боролся долго. Очень напряженная ситуация. К счастью, справился. Думаю, болельщикам эта гонка очень понравилась и запомнят ее надолго.

— Дальше все было так, как и должно?

— Видел, что Тарьей подустал. Бе сразу сделал отрыв, однако потом он не увеличивался. Он тоже терпел. При этом я чувствовал себя комфортно относительно итальянца. Понимал: не пропущу.

— В курсе, что лыжники выиграли эстафету?

— Я смотрел эту гонку! После этого поехали сюда с правильным настроением.

— Флаг, с которым финишировал Устюгов, привезли сюда. На удачу!

— Правда? Круто. Все получилось. Благодарю Бога, что я сумел реализовать свою цель. Но впереди еще две гонки. Они очень важны для нашей команды. И я намерен бороться дальше.