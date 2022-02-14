Тандревольд отключается на трассе уже в третий раз. Зачем норвежцы рискуют жизнью биатлонистки?

Врачи не смогли дать однозначного ответа по поводу причин обморока норвежки Ингрид Тандревольд на финише гонки преследования в Пекине.

25-летняя норвежка Ингрид Ландмарк Тандревольд сильно напугала всех в воскресенье в гонке преследования, когда рухнула без памяти сразу за финишной чертой и была срочно эвакуирована с трассы. Причем, это явно было не просто физическое истощение, а нечто более серьезное. К счастью, вскоре врачи сборной Норвегии сообщили, что здоровью спортсменки ничего не угрожает. По их словам, Тандревольд пришла в сознание и чувствует себя хорошо, а беспокоит ее только «физическая слабость и моральное разочарование». Ингрид опубликовала пост в Instagram, который заканчивается словами: «Я продолжаю бороться». Впрочем, целесообразность этой борьбы в свете того, что происходит с биатлонисткой, вызывает большие сомнения.

Словно я пропустила тяжелый удар

Тандревольд — трехкратная чемпионка мира — правда, все свои титулы она завоевала в эстафете. Конечно, Ингрид — не главная звезда женского биатлона, но очень высококлассная спортсменка. Во всяком случае в нашей женской сборной сейчас нет никого, кто и близко мог бы с ней сравниться. У норвежки есть три личных награды чемпионатов мира и безмедальный опыт выступления на Играх в Пхенчхане. Естественно, спортсменка очень хочет пополнить свою коллекцию ценных металлов на Олимпиаде-2022. Но в Пекине в индивидуальной гонке она стала только восьмой, а в спринте — пятой. Причем, уже 11 февраля девушка говорила, что чувствует себя неважно, добегала на автомате и вообще не помнит, что случилось после последнего выстрела.

— Ощущение после гонки такие, словно я пропустила тяжелый удар. В глазах были какие-то вспышки, после финиша я не понимала происходящего. Должно быть, это какая-то реакция в мозгу, потому что не помню последних километров дистанции, — говорила Ингрид после спринта врачам, которые пришли к выводу, что спортсменка стала жертвой гипоксии. В районе олимпийской деревни в Чжанцзякоу очень низкое атмосферное давление, и в результате чувствительные к высокогорным условиям спортсмены страдают особенно сильно.

Каково же было удивление, когда Тандревольд как ни в чем не бывало появилась на старте пасьюта. Конечно, мужеству девушки можно только позавидовать. Но со стороны врачей сборной Норвегии это был серьезный риск. И он в итоге чуть не привел к плачевным результатам. В гонке преследования Ингрид до последнего претендовала на бронзу, но на последних нескольких сотнях метров практически остановилась. Она переставляла лыжи, словно в тумане, пересекла финишную черту только 14-й, и после этого, словно подкошенная, рухнула на снег. Со стороны это выглядело очень страшно. Поэтому к норвежке сначала бросились несколько биатлонисток, а через мгновение подоспели тренеры, отстегнув лыжи спортсменки и эвакуировав ее для оказания медицинской помощи.

Перед глазами все было белым-бело

Согласно одной из версий, причина обморока Тандревольд — сердечная аритмия. Однако врачи сборной Норвегии уверяют, что никаких кардиологических проблем у спортсменки не было и нет, а виной всему «гипогликемический криз» — состояние, при котором на фоне стресса, физической усталости или каких-то заболеваний резко снижается уровень глюкозы в крови. Теоретически это состояние может привести к гипогликемической коме и смерти человека. Тем удивительнее, что с такими рисками для здоровья Ингрид спокойно продолжает профессиональную карьеру. Хотя приступы прямо на старте случаются с ней регулярно.

В первый раз на больших соревнованиях подобное случилось еще три года назад — в январе 2019 года на этапе Кубка мира в Антерсельве. «На последней стрельбе я ничего не видела. Перед глазами все было белым-бело, — рассказывала девушка. — Я старалась сделать все, что могла, но это было просто невозможно. Такое у меня иногда бывает, особенно на высокогорье. Когда я сильно устаю, то ничего не вижу. Просто пелена. В таком случае мне нужно прилечь. Мне очень страшно, когда такое случается. Впервые подобное произошло, когда мне было 15 лет. А затем стало повторяться, когда я проводила много гонок подряд. Я в сознании, но просто ничего не вижу».

В январе 2021 года Тандревольд выключилась прямо на стрельбище во время спринта на этапе Кубка мира в Оберхофе. Правда, после того инцидента норвежка уже рассказывала об аритмии. «У меня случилась фибрилляция сердца после второго огневого рубежа. Почувствовала сначала сильное недомогание и резко пропала вся энергия, не было сил бежать. В 2017 году в Оберхофе со мной было что-то похожее, но врачи никаких отклонений не увидели» — говорила Ингрид. Впрочем, и после инцидента в Оберхофе медицинское обследование не выявило никаких фатальных проблем. Тем не менее, налицо факты: у спортсменки как минимум трижды на больших соревнованиях случаются тяжелейшие припадки, требующие срочного медицинского вмешательства. Что же делать в такой ситуации? По мнению врачей сборной Норвегии — просто выпустить проблемную биатлонистку на следующий олимпийский старт.

Подобная логика выглядит более чем странно. Конечно, ответственность за свое здоровье в первую очередь несет сам спортсмен, но всему есть предел. Во-первых, картины типа той, что мы увидели на финише женского пасьюта, явно не способствуют популяризации спорта и улучшению репутации МОК. А, во-вторых, биатлон — это совсем не безобидный вид спорта. Если на Тандревольд снова опустится помутнение на стрельбище — где гарантия, что она не причинит вреда не только себе, но и другим участницам гонки? И даже если не на огневом рубеже — любое столкновение на трассе может привести к тяжелейшим травмам для всех его участников. Между тем, норвежцы спокойно продолжают санкционировать выступление явно проблемной спортсменки. И позиция Международного союза биатлонистов в такой ситуации выглядит очень странно.