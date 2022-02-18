Российские биатлонисты остались без наград в масс-старте. А Бе снова сильнее всех

В последней биатлонной гонке Олимпиады в Пекине четвертое золото этих Игр взял Йоханнес Бе из Норвегии, а россияне выступили неудачно.

Олимпийские игры-2022

Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Бе (Норвегия) — 38.14,4 (4 штрафных круга)

2. Мартин Понсилуома (Швеция) — отставание 40,3 (2)

3. Ветле Шестад Кристиансен (Норвегия) — +1.12,5

4. Кентен Фийон Майе (Франция) — +1.25,6 (5)

5. Доминик Виндиш (Италия) — +1.38,4 (3)...

15. Александр Логинов (Россия) — +2.51,8 (7)...

19. Эдуард Латыпов (Россия) — +3.21,0 (7)

20. Максим Цветков (Россия) — +3.23,3 (6)

Турнир по биатлону на китайских Играх по вине погоды закончился на сутки раньше намеченного. Всего через час с небольшим после женского масс-старта, перенесенного с субботы из-за мороза, на старт в такой же дисциплине вышли мужчины — уже по заранее намеченному графику.

Россию, как и в первой гонке дня, представляли трое спортсменов. Пятый номер получил уже трехкратный призер пекинской Олимпиады Эдуард Латыпов, 10-й — многолетний лидер национальной команды Александр Логинов и 16-й — Максим Цветков, который в Чжанцзякоу никак не может подружиться с удачей.

И вопросов перед началом гонки было немало. Как скажется сильный мороз, ведь температура падала с каждым кругом? Кому из биатлонистов удастся приручить ветер, ведь женский масс-старт показал, что на стрельбе может начаться настоящая лотерея? Как будет выглядеть Латыпов через три дня после мощнейшего психологического удара в эстафете? Сможет ли найти свою стрельбу Логинов, который на этих Играх никак не может совладать с этим компонентом биатлона? Как показали эти 40 минут, за состояние российских участников мы волновались не зря.

Парад промахов

Первый круг пелотон за собой тащили первый и второй номера стартового протокола — Кентен Фийон Майе и Йоханнес Бе, в этой же группе держался Латыпов. Но и норвежец, и француз, и белорус Антон Смольский не закрыли по одной мишени на «лежке», и в лидеры вышли другие — швед Себастьян Самуэльссон и два канадских брата — Кристиан и Скотт Гоу. Что касается россиян, то Латыпов промазал первым же выстрелом, но попал остальные — он ушел на второй круг с отставанием в 18 секунд. 25 проигрывал также один раз промахнувшийся Цветков, а Логинов отправился сразу на два штрафных круга.

Именно канадцы, что удивительно, пошли вперед на втором отрезке дистанции. Самуэльссон ногами выглядел чуть слабее, следом за ним держался представитель Германии Филипп Наврат. Братья Бе и Фийон Майе сокращали отставание, как и Латыпов. Бе вообще ходом превосходил всех на лыжне.

Перед второй «лежкой», как по заказу, стих ветер, но при этом многие из лидеров сразу же начали стрелять в «молоко» — Тарьей Бе, Фийон Майе, Кристиан Гоу. Среди них, к большому сожалению, был и Латыпов. Сразу три промаха, по сути, поставили крест на перспективах Эдуарда в этой гонке: полторы минуты отставания — это слишком много. Не закрыл последнюю мишень и Цветков. В итоге лучшим из россиян после второго рубежа оказался хорошо отработавший Логинов — 11-й в 38,8 секунды.

Лидером же снова стал Йоханнес Бе, отстрелявший без промаха. На третьем круге он вместе с Навратом оставил за спиной Скотта Гоу, Бенедикта Долля и Самуэльссона — 20 с лишним секунд преимущества перед пелотоном. Но норвежец промахнулся последним выстрелом, не смог чисто отработать и Наврат, и интрига в гонке была далека от разрешения — на второе место вышел швед Мартин Понсилуома, отстававший на шесть секунд, еще в 10 секундах позади шли Фийон Майе и Скотт Гоу.

Благосклонность богов

К сожалению, россияне и на третьей стрельбе ничего не показали. Логинов подошел на рубеж седьмым, но промазал дважды и проигрывал 1,18, Цветков также не попал дважды и вместе с Латыповым шел в конце второго десятка с отставанием около двух минут.

Впереди же Бе методично убивал конкуренцию в самом зародыше — всего за километр он привез Понсилуоме 15 секунд. Вслед за этим шведа достал и обогнал Фийон Майе. К последней стрельбе Йоханнес прибыл в одиночестве, стал палить как из пулемета — и послал последние две пули мимо мишеней. Но боги биатлона были к Бе-младшему максимально благосклонны. Фийон Майе промахнулся первым же выстрелом, а потом добавил еще два промаха, Понсилуома пошел на один штрафной круг и на выходе со стрельбища отставал на 17,8 секунды. Бе спокойно пошел к четвертому золоту Пекина и званию пятикратного олимпийского чемпиона. На финише он приветствовал зрителей, посылал воздушные поцелуи в камеру и все равно выиграл у ближайшего преследователя 40 секунд.

Понсилуома, заметно уступавший ходом, все-таки дошел до серебра. А бронза досталась еще одному норвежцу — Ветле Кристиансену, который всю гонку держался в тени, но хорошая работа на «стойке» вывела его на третье место. Фийон Майе на этот раз четвертый.

А что же россияне? Шесть промахов у Цветкова, по семь у Логинова и Латыпова — это провал. С такой стрельбой на что-то серьезное рассчитывать трудно. В итоге Александр финишировал 15-м с отставанием почти в три минуты. Латыпов и Цветков так и остались в хвосте второго десятка. Последняя гонка Олимпиады нам не удалась.