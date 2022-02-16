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Сегодня, 12:09

Эмоции российских биатлонисток после серебра в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российские биатлонистки отпраздновали серебряную медаль в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Иван Торопцев
Корреспондент

Российские биатлонистки отпраздновали второе место в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

После финиша к Ульяне Нигматуллиной, выступавшей на последнем этапе, подбежали Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Светлана Миронова, которые представляли российскую команду ранее. Спортсменки обнялись и порадовались серебру в гонке.

Российские биатлонистки празднуют серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Фото Скриншот эфира канала "Россия 1"
Российские биатлонистки празднуют серебро в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
Скриншот эфира канала «Россия 1»

Напомним, что во время стрельбы из положения стоя на третьем этапе эстафеты Светлана Миронова допустила четыре промаха и ушла на штрафной круг. Перед этим рубежом сборная России лидировала в гонке.

Женская сборная России уступила 12 секунд победившей в эстафете сборной Швеции. Бронзовым призером стала команда Германии.

Олимпиада 2022: Ульяна Нигматуллина и&nbsp;Кристина Резцова. Олимпиада 2022: серебро биатлонисток в эстафете, командный спринт лыжников и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Светлана Миронова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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