Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 12:22

Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша Латыпова в эстафете на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

В финишном створе после завершения гонки они приветствовали украинскими флагами норвежца Ветле Кристиансена, который помог своей команде завоевать золотые медали. А затем размахивали флагами во время финиши россиянина Эдуарда Латыпова, финишировал третьим.

Украинские спортсмены размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты. Фото Скриншот эфира канала «Россия 1»
Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты. Фото Скриншот эфира канала «Россия 1»
Скриншот эфира канала «Россия 1»
Украинские спортсмены размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты. Фото Скриншот эфира канала «Россия 1»
Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты. Фото Скриншот эфира канала «Россия 1»
Скриншот эфира канала «Россия 1»

Как сообщили сами журналисты, этим жестом они хотели поддержать украинских спортсменов.

Сборная Украины заняла девятое место в гонке, уступив выигравшим норвежцам 3 минуты и 41,3 секунды.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призером в эстафете. Команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку.

Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз (один из промахов — дополнительным патроном) и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Сборная Украины по биатлону
Эдуард Латыпов
19
24
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Убитый горем Эдуард Латыпов финишировал в эстафете на Олимпиаде без сил: друзья по команде помогли биатлонисту встать на ноги
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Это серебро равно золоту!» Россия с олимпийским рекордом берет медаль в конькобежке
Халили: «Нельзя Латыпова винить. В этом нет ничего страшного»
Журова высказалась о серебряной медали российских конькобежцев в мужской командной гонке
«Люди могут и так, и так говорить, это их право». Латыпов — о критике в соцсетях после бронзы в эстафете на Олимпиаде
Халили рассказал, как настраивался на первый этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Губерниев жестко отозвался о болельщиках, которые пишут оскорбления Латыпову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Люди могут и так, и так говорить, это их право». Латыпов — о критике в соцсетях после бронзы в эстафете на Олимпиаде

Халили: «Нельзя Латыпова винить. В этом нет ничего страшного»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости