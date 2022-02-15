Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша Латыпова в эстафете на Олимпиаде

Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.

В финишном створе после завершения гонки они приветствовали украинскими флагами норвежца Ветле Кристиансена, который помог своей команде завоевать золотые медали. А затем размахивали флагами во время финиши россиянина Эдуарда Латыпова, финишировал третьим.

Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты. Фото Скриншот эфира канала «Россия 1» Скриншот эфира канала «Россия 1»

Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты. Фото Скриншот эфира канала «Россия 1» Скриншот эфира канала «Россия 1»

Как сообщили сами журналисты, этим жестом они хотели поддержать украинских спортсменов.

Сборная Украины заняла девятое место в гонке, уступив выигравшим норвежцам 3 минуты и 41,3 секунды.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призером в эстафете. Команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку.

Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз (один из промахов — дополнительным патроном) и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.