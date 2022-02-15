Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша Латыпова в эстафете на Олимпиаде
Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша мужской биатлонной эстафеты на Олимпиаде в Пекине.
В финишном створе после завершения гонки они приветствовали украинскими флагами норвежца Ветле Кристиансена, который помог своей команде завоевать золотые медали. А затем размахивали флагами во время финиши россиянина Эдуарда Латыпова, финишировал третьим.
Как сообщили сами журналисты, этим жестом они хотели поддержать украинских спортсменов.
Сборная Украины заняла девятое место в гонке, уступив выигравшим норвежцам 3 минуты и 41,3 секунды.
Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Эдуарда Латыпова стала бронзовым призером в эстафете. Команда проиграла 45,3 секунды сборной Норвегии, которая выиграла гонку.
Перед последней стрельбой в эстафете Латыпов лидировал с отрывом в 59,3 секунды. На огневом рубеже россиянин промахнулся 5 раз (один из промахов — дополнительным патроном) и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третье место.