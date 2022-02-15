Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 12:18

«Люди могут и так, и так говорить, это их право». Латыпов — о критике в соцсетях после бронзы в эстафете на Олимпиаде

Латыпов заявил, что не будет читать комментарии в соцсетях
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал бронзовую медаль сборной России в мужской эстафете Олимпиады-2022 и отметил, что у него пока нет сил. Также он добавил, что у него нет времени читать комментарии в соцсетях.

— Есть ли силы на масс-старт?

— На данный момент опустошен, нет эмоций внутренних, сил. Впереди два дня, надо отдохнуть, восстановиться и показать хорошую гонку.

— В твоем Instagram уже в комментариях люди спорят. Будешь заходить, читать?

-Нет, зачем? Нет на это времени. У меня гонки впереди. Люди могут и так, и так говорить, это их право. Тем, кто поддерживает нас, большое спасибо. Всем спасибо в любом случае, всем болельщикам. Они переживают за нас.

Напомним, российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Эдуард Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку. Помимо Латыпова, сборную России представляли Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Эдуард Латыпов
1
0
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Убитый горем Эдуард Латыпов финишировал в эстафете на Олимпиаде без сил: друзья по команде помогли биатлонисту встать на ноги
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
«Это серебро равно золоту!» Россия с олимпийским рекордом берет медаль в конькобежке
Халили: «Нельзя Латыпова винить. В этом нет ничего страшного»
Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша Латыпова в эстафете на Олимпиаде
Журова высказалась о серебряной медали российских конькобежцев в мужской командной гонке
Халили рассказал, как настраивался на первый этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Губерниев жестко отозвался о болельщиках, которые пишут оскорбления Латыпову
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Халили рассказал, как настраивался на первый этап эстафеты на Олимпиаде в Пекине

Украинские журналисты размахивали флагами во время финиша Латыпова в эстафете на Олимпиаде
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости