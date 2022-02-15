Латыпов заявил, что не будет читать комментарии в соцсетях

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал бронзовую медаль сборной России в мужской эстафете Олимпиады-2022 и отметил, что у него пока нет сил. Также он добавил, что у него нет времени читать комментарии в соцсетях.

— Есть ли силы на масс-старт?

— На данный момент опустошен, нет эмоций внутренних, сил. Впереди два дня, надо отдохнуть, восстановиться и показать хорошую гонку.

— В твоем Instagram уже в комментариях люди спорят. Будешь заходить, читать?

-Нет, зачем? Нет на это времени. У меня гонки впереди. Люди могут и так, и так говорить, это их право. Тем, кто поддерживает нас, большое спасибо. Всем спасибо в любом случае, всем болельщикам. Они переживают за нас.

Напомним, российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Эдуард Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку. Помимо Латыпова, сборную России представляли Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.