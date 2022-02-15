«Все спортсмены могут это понять. Ты вернешься, Эдуард». Тарье Бе поддержал Латыпова
Тарье Бе заявил, что Латыпов испытал худшее чувство
Норвежский биатлонист Тарье Бе поддержал россиянина Эдуарда Латыпова, допустившего пять промахов на заключительной стрельбе в эстафете на Олимпиаде в Пекине.
«Все спортсмены могут это понять. Это худшее чувство. Ты вернешься, Эдуард Латыпов», — написал Тарьей в сториз Instagram, приложив его фото.
Сборная Норвегии по биатлону, в составе которой также выступал Тарьей Бе, выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла сборная Франции, на третьей строчке — Россия.
Российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Латыпов допустил пять промахов на заключительном рубеже.
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