«Все спортсмены могут это понять. Ты вернешься, Эдуард». Тарье Бе поддержал Латыпова

Норвежский биатлонист Тарье Бе поддержал россиянина Эдуарда Латыпова, допустившего пять промахов на заключительной стрельбе в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Все спортсмены могут это понять. Это худшее чувство. Ты вернешься, Эдуард Латыпов», — написал Тарьей в сториз Instagram, приложив его фото.

Сборная Норвегии по биатлону, в составе которой также выступал Тарьей Бе, выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла сборная Франции, на третьей строчке — Россия.

Российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Латыпов допустил пять промахов на заключительном рубеже.