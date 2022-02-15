Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 15:51

«Все спортсмены могут это понять. Ты вернешься, Эдуард». Тарье Бе поддержал Латыпова

Тарье Бе заявил, что Латыпов испытал худшее чувство
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Тарье Бе поддержал Латыпова после пяти промахов в эстафете на Олимпиаде.
Фото Instagram

Норвежский биатлонист Тарье Бе поддержал россиянина Эдуарда Латыпова, допустившего пять промахов на заключительной стрельбе в эстафете на Олимпиаде в Пекине.

«Все спортсмены могут это понять. Это худшее чувство. Ты вернешься, Эдуард Латыпов», — написал Тарьей в сториз Instagram, приложив его фото.

Сборная Норвегии по биатлону, в составе которой также выступал Тарьей Бе, выиграла мужскую эстафету на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла сборная Франции, на третьей строчке — Россия.

Российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Латыпов допустил пять промахов на заключительном рубеже.

Тарьей Бе
Эдуард Латыпов
0
Читайте также
Бросила свою сборную и принесла золото другой стране. Самая неоднозначная олимпийская чемпионка
Провальную допинг-пробу Валиевой объясняют дедушкиным лекарством. Шубенкову так спасли карьеру
Реклама
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде-2022 в Пекине: все медали, соревнования и результаты
Бывший игрок сборной России оценил шансы команды на победу на Олимпиаде-2022
Бослеисты Гайтюкевич и Лаптев идут седьмыми в двойках после третьей попытки в Пекине
Олимпиада-2022, фигурное катание: онлайн коротких программ женщин
Олимпиада 2022: прокат Валиевой и фигуристок, обидная бронза биатлонистов в эстафете и серебро в коньках. Онлайн-трансляция 15 февраля
Латыпов — мужик. Эта драма сделает его только сильнее
«Не скандинав я, понимаете?» Жаль, что в четвертьфинале у России не Латвия — такой сюжет пропал
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Драчев оценил состав сборной ОКР на женскую эстафету на ОИ-2022
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости