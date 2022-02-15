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Сегодня, 14:30

Драчев оценил состав сборной ОКР на женскую эстафету на ОИ-2022

Бывший президент СБР Драчев оценил состав сборной ОКР на женскую эстафету на Олимпиаде в Пекине
Георгий Скобликов

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил состав сборной ОКР на женскую эстафету по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Смелая постановка на первый этап Ирины Казакевич. Может быть, это будет правильное решение. Буртасова бы точно не испортила этот коллектив. Возможно, выступала бы на первом этапе. Думаю, что с прицелом на масс-старт Шашилов поставил Казакевич, чтобы она попробовала борьбу в тесную на первом этапе. Всегда смотрим и переживаем за наших девочек. Будет интересная борьба. У Норвегии в составе две сильнейших, а две совсем аутсайдеры. Француженки также, у белорусок одной не хватает. Есть сильные команды, но всегда в них есть слабое звено», — сказал Драчев «СЭ».

Сборную ОКР в женской биатлонной эстафете будут представлять Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.

Гонка состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 10:45 по московскому времени.

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Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Светлана Миронова
ОКР
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