Драчев оценил состав сборной ОКР на женскую эстафету на ОИ-2022

Бывший президент СБР Владимир Драчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил состав сборной ОКР на женскую эстафету по биатлону на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Смелая постановка на первый этап Ирины Казакевич. Может быть, это будет правильное решение. Буртасова бы точно не испортила этот коллектив. Возможно, выступала бы на первом этапе. Думаю, что с прицелом на масс-старт Шашилов поставил Казакевич, чтобы она попробовала борьбу в тесную на первом этапе. Всегда смотрим и переживаем за наших девочек. Будет интересная борьба. У Норвегии в составе две сильнейших, а две совсем аутсайдеры. Француженки также, у белорусок одной не хватает. Есть сильные команды, но всегда в них есть слабое звено», — сказал Драчев «СЭ».

Сборную ОКР в женской биатлонной эстафете будут представлять Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина.

Гонка состоится завтра, 16 февраля. Начало — в 10:45 по московскому времени.