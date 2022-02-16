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Сегодня, 17:08

Симон Фуркад поддержал российского биатлониста Латыпова после неудачи в эстафете на Олимпиаде

Симон Фуркад поддержал российского биатлониста Латыпова
Иван Шитик
Корреспондент
Эдуард Латыпов.
Фото Reuters

Французский биатлонист Симон Фуркад, завершивший карьеру по окончании сезона-2018/2019, прокомментировал выступление Эдуарда Латыпова на Олимпиаде в Пекине.

«В эстафете Эдуард Латыпов промазал, и Россия лишилась золотой медали. Ситуация не самая лучшая для любого спортсмена. Его промахи — худшее что могло случиться с биатлонистом на Олимпиаде. Я думаю, после этой ошибки он станет намного сильнее, желаю ему удачи в дальнейшем», — сказал Фуркад Metaratings.ru.

Кроме того, Симон Фуркад прокомментировал выступление российских биатлонисток на Олимпиаде в Пекине.

«Российские девушки показывают хорошие результаты на Олимпиаде, они больше получают опыт. Отлично выступили в эстафете и завоевали «серебро». Кто-то из девушек в будущем может порадовать россиян своим удачным выступлениями и завоевать золотую медаль», — сказал он.

Всего в активе российских биатлонистов четыре олимпийские медали на Играх-2022: одно серебро и три бронзы.

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Источник: https://metaratings.ru/
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Симон Фуркад
Эдуард Латыпов
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