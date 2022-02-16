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Сегодня, 16:11

Российские биатлонисты получили бронзовые медали за третье место в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Мужская сборная России по биатлону.
Фото ОКР.

Российская команда завоевала бронзу в мужской биатлонной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. За Россию выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.

16 февраля прошла торжественная церемония вручения медалей призерам гонки.

Золото эстафеты выиграли норвежцы. Серебро взяли французы.

Латыпов перед последней стрельбой (на стойке) шел с почти минутным отрывом, однако допустил пять промахов, в результате чего вынужден был уйти на два штрафных круга. В результате россияне отстали от победителей на 45,3 секунды.

Олимпиада 2022: Семен Елистратов. Олимпиада 2022: медали в лыжах, биатлоне и фристайле. Россия может сыграть в хоккее с Канадой. Онлайн-трансляция 16 февраля

Сборная России по биатлону
Александр Логинов (биатлон)
Карим Халили
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
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