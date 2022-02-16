Российские биатлонисты получили бронзовые медали за третье место в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Российская команда завоевала бронзу в мужской биатлонной эстафете на Олимпийских играх в Пекине. За Россию выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков, Эдуард Латыпов.

16 февраля прошла торжественная церемония вручения медалей призерам гонки.

Золото эстафеты выиграли норвежцы. Серебро взяли французы.

Латыпов перед последней стрельбой (на стойке) шел с почти минутным отрывом, однако допустил пять промахов, в результате чего вынужден был уйти на два штрафных круга. В результате россияне отстали от победителей на 45,3 секунды.