Норвежка Экхофф допустила пять промахов и ушла на два штрафных круга в эстафете на Олимпиаде

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф допустила пять промахов во время стрельбы из положения стоя в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка дважды промахнулась первыми пятью патронами, после чего ни разу не попала тремя дополнительными выстрелами и отправилась на два штрафных круга.

После второго огневого рубежа на втором этапе женской эстафеты сборная Норвгии занимает 12-е место, уступая лидирующей Италии 1 минуту и 53,4 секунды.

Сборная России занимает второе место с отставанием от итальянок в 1,7 секунды.