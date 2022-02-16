Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон
Новости
Медальный зачет Календарь Статьи Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Олимпиада
Пекин-2022
Биатлон

Сегодня, 11:18

Норвежка Экхофф допустила пять промахов и ушла на два штрафных круга в эстафете на Олимпиаде

Иван Торопцев
Корреспондент

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф допустила пять промахов во время стрельбы из положения стоя в женской эстафете на Олимпиаде в Пекине.

Спортсменка дважды промахнулась первыми пятью патронами, после чего ни разу не попала тремя дополнительными выстрелами и отправилась на два штрафных круга.

После второго огневого рубежа на втором этапе женской эстафеты сборная Норвгии занимает 12-е место, уступая лидирующей Италии 1 минуту и 53,4 секунды.

Сборная России занимает второе место с отставанием от итальянок в 1,7 секунды.

Олимпиада 2022: Ульяна Нигматуллина и&nbsp;Кристина Резцова. Олимпиада 2022: командный спринт лыжников, эстафета биатлонисток и хоккеисты в полуфинале. Онлайн-трансляция 16 февраля

Олимпиада
Сборная Норвегии по биатлону
Тириль Экхофф
1
Читайте также
Евгений Плющенко: «Считаю, Щербакова — лучшая в короткой программе. А Трусова будет в тройке»
Его сводят с Загитовой, обвиняют в плагиате, но именно он - правая рука Тутберидзе: Кто такой хореограф Даниил Глейхенгауз
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сборная России по биатлону занимает седьмое место после первого этапа женской эстафеты на Олимпиаде

Сборная России по биатлону лидирует после двух этапов женской эстафеты на Олимпиаде в Пекине
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости