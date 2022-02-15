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Сегодня, 12:02

Латыпов о стрельбе в эстафете Олимпиады-2022: «Прошу прощения, что так получилось»

Латыпов извинился за стрельбу в мужской эстафете Олимпиады-2022
Наталья Марьянчик
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Владимир Пушкарев
Эдуард Латыпов.
Фото Getty Images

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал бронзовую медаль сборной России в мужской эстафете Олимпиады-2022.

«Я разочарован тоже. Прошу прощения, что так получилось. Боролись сегодня за золото, не получилось. Мы все этого хотели. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться. На моем этапе этого не получилось, для меня он был самый сложный. Это было что-то с чем-то. В любом случае, удалось справиться и хотя бы сохранить третье место. Для меня это очень важно. Это Олимпиада, третье место — очень достойный результат. Я этому рад и счастлив, что мы в такой борьбе смогли завоевать эту награду. Конкуренция очень высокая. Биатлон — непредсказуемый вид спорта. Все может быть. Все за один рубеж может перевернуться с ног на голову. Надеюсь, что это сделает меня сильнее. Верю в это. Двигаемся дальше», — сказал Латыпов.

Российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Эдуард Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку. Помимо Латыпова, сборную России представляли Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Эдуард Латыпов. Трагедия Латыпова. Наш финишер упустил золото пятью промахами на последнем рубеже

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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