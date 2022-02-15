«Не смейте трогать Латыпова! Его надо поддержать». Резцова — о бронзе в мужской эстафете
Резцова заявила, что будет поддерживать Латыпова
Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в разговоре с «СЭ» прокомментировала бронзовую медаль в мужской эстафете на Олимпиаде в Пекине.
«Конечно, я поддержу Эдика! Не смейте его трогать! Латыпов — молодой парень. Не надо на него накидываться. Его надо поддержать», — сказала Резцова «СЭ».
Российская команда лидировала перед последней стрельбой с отрывом в 59,3 секунды, но Эдуард Латыпов допустил 5 промахов на заключительном рубеже и прошел два штрафных круга, после чего откатился на третью строчку. Помимо Латыпова, сборную России представляли Карим Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.
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