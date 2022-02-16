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Сегодня, 14:50

Матыцин поздравил биатлонисток сборной России с серебром в эстафете на Олимпиаде-2022

Анна Горшкова
Корреспондент

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил биатлонисток сборной России с завоеванием серебряных медалей в женской эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю Ирину Казакевич, Кристину Резцову, Светлану Миронову и Ульяну Нигматуллину с «серебром» в олимпийской эстафете! Сегодня вся Россия болела за наших биатлонисток и верила в их успех. Они были настоящей командой, не сдавались и боролись до последнего.

Отмечу прекрасное выступление лидера нашей женской команды Кристины Резцовой, которая отлично справилась со стрельбой, показала быстрый ход на лыжне и вывела команду в лидеры по итогам второго этапа. Для Кристины и Ульяны это уже вторые награды на Играх-2022 после «бронзы» в смешанной эстафете. Ирина Казакевич и Светлана Миронова впервые в карьере стали призерами Олимпийских игр.

Поздравляю с успешным выступлением в эстафете Союз биатлонистов России и его президента Виктора Майгурова, личных тренеров спортсменок, а также тренерский штаб сборной! Желаю нашим спортсменкам удачи в масс-стартах на Олимпийских играх в Пекине!" - приводит пресс-служба Министерства спорта РФ слова Матыцина.

В составе сборной России в эстафете принимали участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Первое место в гонке заняла сборная Швеции. Отставание России от лидера составило 12 секунд. Бронзовую медаль выиграла Германия.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Олег Матыцин
Светлана Миронова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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