Матыцин поздравил биатлонисток сборной России с серебром в эстафете на Олимпиаде-2022

Министр спорта РФ Олег Матыцин поздравил биатлонисток сборной России с завоеванием серебряных медалей в женской эстафете 4х6 км на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю Ирину Казакевич, Кристину Резцову, Светлану Миронову и Ульяну Нигматуллину с «серебром» в олимпийской эстафете! Сегодня вся Россия болела за наших биатлонисток и верила в их успех. Они были настоящей командой, не сдавались и боролись до последнего.

Отмечу прекрасное выступление лидера нашей женской команды Кристины Резцовой, которая отлично справилась со стрельбой, показала быстрый ход на лыжне и вывела команду в лидеры по итогам второго этапа. Для Кристины и Ульяны это уже вторые награды на Играх-2022 после «бронзы» в смешанной эстафете. Ирина Казакевич и Светлана Миронова впервые в карьере стали призерами Олимпийских игр.

Поздравляю с успешным выступлением в эстафете Союз биатлонистов России и его президента Виктора Майгурова, личных тренеров спортсменок, а также тренерский штаб сборной! Желаю нашим спортсменкам удачи в масс-стартах на Олимпийских играх в Пекине!" - приводит пресс-служба Министерства спорта РФ слова Матыцина.

В составе сборной России в эстафете принимали участие Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

Первое место в гонке заняла сборная Швеции. Отставание России от лидера составило 12 секунд. Бронзовую медаль выиграла Германия.