Российская биатлонистка Кристина Резцова после масс-старта на Олимпиаде в Пекине подвела итоги своих выступлений.

— Как опишешь Олимпиаду?

— Очень много разных мыслей, для меня это Олимпиада под названием «Статистика — вещь упрямая». Все мои результаты как были, так и остались. Ничего не поменялось ни в лучшую, ни в худшую сторону. Что касается эстафет и личных гонок, я сделала все, что делала на протяжении двух месяцев подряд.

— Можно сказать, что все справедливо?

— Да, все максимально справедливо. Я этим удовлетворена. Первая Олимпиада — это всегда качели: сможешь или нет, настроишься, не настроишься. Если не считать первую гонку, то на этой Олимпиаде я была очень спокойна. И это помогло мне выступить так, как я выступаю на всех этапах Кубка мира. Да, мне после каждой гонки чего-то чуть чуть не хватало. Но так было весь сезон. У меня одна личная медаль за весь сезон. В каждой гонке чуть-чуть мне не хватило. Если поначалу меня это расстраивало, то сейчас я точно знаю, что мне нужно делать, чтобы в будущем мне хватило и более чем хватило.

По итогам этой гонки Резцова заняла пятое место. Французская биатлонистка Жюстин Бреза-Буше выиграла золотую медаль. Второе место заняла норвежка Тириль Экхофф. Замкнула тройку ее соотечественница Марте Олсбю-Ройселанн.