«Биатлон наш жив! С биатлоном все нормально!» Васильев подвел итоги серебряной женской эстафеты

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на серебро женской сборной России в эстафете на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай).

«Очень радостно, что девочки оправдали ожидания. Я всегда надеялся, что они окажутся на подиуме. Несмотря на все выступления в личных стартах, я был уверен, что в эстафете возможна медаль. Что и произошло. Я просто искренне рад за девчонок! Биатлон наш жив! С биатлоном все нормально! Не надо паниковать, а просто нужно после Олимпиады спокойно сесть и сделать выводы. Штрафной круг Мироновой? У нее есть проблемы со стрельбой. По сезону она показывала плохую стрельбу. Она очень способная и талантливая спортсменка. Ей нужен отдельный тренер по стрельбе. Но все у нас было сконцентрировано на Шашилове. Поэтому ничего не происходило», — сказал Васильев «СЭ».

Сборная России, за которую выступили Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина, заняла второе место. Победу одержала команда Швеции. На третьей позиции расположились немецкие биатлонистки.