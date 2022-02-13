Тренер сборной России Юрий Каминский прокомментировал бронзу Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Сегодняшняя медаль — это счастье, о чем тут говорить. Хорошая стрельба, но она не просто так берется, она берется из хорошего функционального состояния. Видно было, что Эдик набирает форму. Я думаю, что последствия ковида он преодолел окончательно еще в спринтерской гонке, а сейчас пришла и стрельба. Просто он почувствовал, как и с какой скоростью стрелять, и выдал то, что необходимо.

Помогали ли ему психологически или он справился сам? По-разному. Это, на самом-то деле, много работы и лично его, и тренеров — постоянно анализировали, обсуждали и в итоге все получилось», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.

Также он высказался о результатах Максима Цветкова и Даниила Серохвостова.

«Цветков жаловался на ветер? Я думаю, что Максим на высочайшей концентрации прошел предыдущие старты, сейчас чуть немного этого не хватило. Но, естественно, ветер и снег внесли свои коррективы. С Серохвостовым не говорил, но будем разбираться».

Цветков допустил шесть промахов в гонке и занял 17-е итоговое место. Серохвостов промахнулся восемь раз и финишировал 39-м.

Победил француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бе.