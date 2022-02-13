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Сегодня, 17:02

Матыцин поздравил Латыпова с бронзой в гонке преследования на Олимпиаде

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поздравил биатлониста Эдуарда Латыпова с бронзой в гонке преследования на Олимпийских играх в Пекине.

«Поздравляю биатлониста Эдуарда Латыпова с бронзой в гонке преследования! 

На протяжении всей гонки была невероятная борьба в тяжелых погодных условиях. Наш биатлонист  справился со стрельбой, допустив лишь один промах на четырех огневых рубежах. На последнем круге Эдуард отстоял бронзу в борьбе с сильным соперником из Италии

Российский биатлонист, для которого это дебютные Олимпийские игры , завоевал в Пекине уже вторую медаль после бронзы в смешанной эстафете. Его результат в пасьюте войдет в историю — это первая награда, выигранная российскими биатлонистами в олимпийских гонках преследования.

Поздравляю Союз биатлонистов России во главе с Виктором Майгуровым, тренерский штаб и личных тренеров Эдуарда! Удачи всей команде в следующих гонках. Только вперед!» — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта.

Победу в гонке преследования одержал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бе.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Олег Матыцин
Эдуард Латыпов
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