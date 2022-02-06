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Сегодня, 10:32

Хованцев оценил шансы сборной ОКР в женской индивидуальной гонке

Георгий Скобликов

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с «СЭ» оценил состав сборной ОКР по биатлону на женскую индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«В таких погодных условиях шансы могут быть у всех. Если ветер не прекратиться, то все зависит от стрельбы, от везения. Состав нормальный. Буртасова стрелок, если она справится со стрельбой, то покажет очень хороший результат. Во время вчерашней эстафеты ситуация постоянно менялась, стрельба была непредсказуемой, поэтому все возможно. Не считаю, что эстафета была изматывающей в плане хода, так что Резцова и Нигматуллина будут в форме», — сказал Хованцев «СЭ».

Сборную ОКР в индивидуальной гонке представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Евгения Буртасова, сообщает пресс-служба Олимпийского комитета России.

Женская индивидуальна гонка на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине состоится завтра, 7 февраля. Начало — в 12:00 по московскому времени.

Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Анатолий Хованцев
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