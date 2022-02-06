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Сегодня, 10:01

Объявлен состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине

Резцова, Нигматуллина, Миронова и Буртасова выступят за сборную России в индивидуальной гонке на Олимпиаде
Иван Торопцев
Корреспондент
Кристина Резцова.
Фото Reuters

Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав женской сборной на индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине.

Команду представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова. Ирина Казакевич пропустит гонку.

Напомним, что Евгения Буртасова заменила в составе сборной России Валерию Васнецову, которая сдала положительный тест на коронавирус после того, как прилетела в Пекин.

Женская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пекине пройдет завтра, 7 февраля. Начало — в 12.00 (мск).

Источник: https://t.me/russianbiathlon/1282
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Евгения Буртасова (Павлова)
Кристина Резцова
Светлана Миронова
Ульяна Нигматуллина (Кайшева)
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