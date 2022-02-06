Объявлен состав женской сборной России по биатлону на индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине

Резцова, Нигматуллина, Миронова и Буртасова выступят за сборную России в индивидуальной гонке на Олимпиаде

Союз биатлонистов России (СБР) объявил состав женской сборной на индивидуальную гонку на Олимпиаде в Пекине.

Команду представят Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова и Евгения Буртасова. Ирина Казакевич пропустит гонку.

Напомним, что Евгения Буртасова заменила в составе сборной России Валерию Васнецову, которая сдала положительный тест на коронавирус после того, как прилетела в Пекин.

Женская индивидуальная гонка на Олимпиаде в Пекине пройдет завтра, 7 февраля. Начало — в 12.00 (мск).