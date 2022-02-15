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«Были слезы, не знаю, как все это в себе держать». Латыпов о бронзе в эстафете на Олимпиаде

Латыпов заявил, что не смог сдержать слезы после бронзы на Олимпиаде в Пекине
Наталья Марьянчик
Обозреватель

Российский биатлонист Эдуард Латыпов прокомментировал бронзовую медаль сборной России в мужской эстафете Олимпиады-2022.

— У тебя не было шока после первых трех этапов?

— Не было. Я отработал лежа на отлично. Самочувствие до лежки было отличное, потом что-то становилось не очень. Старался максимально мобилизовать себя, но на стойке не получилось.

— Это самый тяжелый момент в твоей карьере?

— Не знаю, были еще моменты. Но на таком уровне, естественно, это тяжело. И сама стрельба была тяжелой. Психологически было тяжело во время стрельбы. Тяжело, конечно, но получилось, как получилось. Слава богу, что у нас есть медали, это самое главное.

— По телекартинке казалось, что ты не смог сдержать слез. Действительно ли это было так?

— Были слезы, не знаю, как все это в себе держать. Понятно, что обидно. Есть радость, что это медаль Олимпиады. Для каждого это за радость. Мы боролись за золото, я совсем не доволен своим этапом, но доволен медалью. Смешанное чувство.

— Владимир Михайлович предположил, что у тебя комплекс последнего этапа. Есть такое?

— Не должен на этом зацикливаться. Делаю выводы, работаю дальше. Надо стараться себя мобилизовать в другой гонке. В любом случае это опыт, он поможет стать сильнее в дальнейшем. Любой негативный опыт, какие-то моменты нужно преобразовывать в плюсы, чтобы в дальнейшем стать сильнее. Думаю, что без ошибок ты не станешь лучше, не станешь чемпионом. У великих спортсменов были ошибки. Их величие в том, что они шли дальше, несмотря на ошибки.

Эдуард Латыпов
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