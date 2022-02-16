Латыпов: «Спасибо всем за добрые и теплые слова, они очень важны для меня»

Латыпов поблагодарил всех за теплые и добрые слова после эстафеты

Российский биатлонист Эдуард Латыпов опубликовал пост в Instagram.

«Смешанные чувства сейчас: и грустно, и радостно, но с такой поддержкой ничего не страшно, спасибо команде. Вы лучшие! Спасибо всем за добрые и теплые слова, они очень важны для меня», — написал спортсмен.

Сегодня, 16 февраля, мужской сборной по биатлону вручили бронзовые медали за третье место в эстафете на Олимпиаде в Пекине. За Россию выступали Карим Халили, Александр Логинов, Максим Цветков и Латыпов.

Золото эстафеты выиграли норвежцы. Серебро взяли французы.

Латыпов перед последней стрельбой (на стойке) шел с почти минутным отрывом, однако допустил пять промахов, в результате чего вынужден был уйти на два штрафных круга. В результате россияне отстали от победителей на 45,3 секунды.