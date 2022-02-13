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Сегодня, 18:12

Цветков поздравил Латыпова с бронзой пасьюта на Олимпиаде в Пекине

Иван Шитик
Корреспондент
Instagram Максима Цветкова.

Российский биатлонист Максим Цветков поздравил партнера по команде Эдуарда Латыпова с бронзовой медалью в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравьте этого парня. Он большой молодец», — написал Цветков в Instagram, выложив фото Латыпова.

В предыдущих личных гонках Максим Цветков дважды становился четвертым. В индивидуальной гонке от медали вологжанина отделили менее четырех секунд. В спринте до бронзы не хватило еще меньше — 1,7 секунды.

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Олимпиада
Сборная России по биатлону
Максим Цветков
Эдуард Латыпов
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