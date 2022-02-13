Цветков поздравил Латыпова с бронзой пасьюта на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Максим Цветков поздравил партнера по команде Эдуарда Латыпова с бронзовой медалью в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Поздравьте этого парня. Он большой молодец», — написал Цветков в Instagram, выложив фото Латыпова.

В предыдущих личных гонках Максим Цветков дважды становился четвертым. В индивидуальной гонке от медали вологжанина отделили менее четырех секунд. В спринте до бронзы не хватило еще меньше — 1,7 секунды.