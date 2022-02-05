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Сегодня, 13:45

Почему столько много промахов в биатлоне на Олимпиаде? Отвечает эксперт

Хованцев высказался о стрельбе спортсменов в смешанной эстафете Олимпийских игр в Пекине
Микеле Антонов

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил стрельбу спортсменов в смешанной эстафете в Пекине.

«Конечно, ветер сыграл свою роль в таком количестве промахов, плюс пальцы замерзают. Спусковой крючок в таких условиях сложно нажимать. При таком холоде пропадает чувствительность. Есть, так называемое, предупреждение, которое нужно выжимать до спускового крючка. Потом, вы видели, что происходило с французом, когда он не мог вставить запасной патрон? Видимо, были толстые перчатки. К тому же винтовка имеет особенности во вставке патрона. Француз с этим и не справился», — сказал Хованцев «СЭ».

Ранее, 5 февраля, сборная Норвегии по биатлону выиграла смешанную эстафету на Олимпиаде в Пекине. Второе место заняла сборная Франции. На третьей строчке финишировала команда России, в составе которой выступили Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.

Минимально количество патронов, взятое одной сборной в эстафете — 11, у сборной Франции. Норвежцы и россияне использовали по 13 запасных патронов.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Анатолий Хованцев
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