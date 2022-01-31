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Сегодня, 09:16

Богалий высказалась о возможной замене Васнецовой на Буртасову в олимпийской сборной

Екатерина Савостина
Корреспондент

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о возможной замене Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в сборной на Игры-2022 в Пекине.

«Ветровая обстановка в Пекине тоже сложная. Стрельбище и трасса открытые, это всегда может создавать сложности. Плюс там серьезная высота, поэтому истории могут быть разные. Буду рада, если сборная по максимуму использует все лучшие качества спортсменов. Насколько я понимаю, мужская команда уже работает в боевом составе на месте. И сейчас стоит вопрос только по Васнецовой. Мое мнение: Женя Буртасова способна усилить сборную как человек, который не боится работать в ветер», — приводит слова Богалий «Известия».

Ранее стало известно, что СБР и ОКР подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Васнецовой на Буртасову из-за двух положительных ПЦР-тестов на ковид у Валерии.

Зимняя Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Источник: https://iz.ru/1284335/anton-baboshin/kontinentalnyi-zapas-kak-nashi-biatlonisty-vystupili-na-che
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Анна Богалий
Валерия Васнецова
Евгения Буртасова (Павлова)
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