Богалий высказалась о возможной замене Васнецовой на Буртасову в олимпийской сборной

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий поделилась мнением о возможной замене Валерии Васнецовой на Евгению Буртасову в сборной на Игры-2022 в Пекине.

«Ветровая обстановка в Пекине тоже сложная. Стрельбище и трасса открытые, это всегда может создавать сложности. Плюс там серьезная высота, поэтому истории могут быть разные. Буду рада, если сборная по максимуму использует все лучшие качества спортсменов. Насколько я понимаю, мужская команда уже работает в боевом составе на месте. И сейчас стоит вопрос только по Васнецовой. Мое мнение: Женя Буртасова способна усилить сборную как человек, который не боится работать в ветер», — приводит слова Богалий «Известия».

Ранее стало известно, что СБР и ОКР подали запрос в оргкомитет Олимпийских игр в Пекине на вынужденную замену Васнецовой на Буртасову из-за двух положительных ПЦР-тестов на ковид у Валерии.

Зимняя Олимпиада в Китае пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года.