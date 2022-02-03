Белорусская биатлонистка Кручинкина находится на карантине в Пекине

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина сообщила в сторис Instagram, что находится на карантине в Пекине.

«На карантин посадили, но ничего не дали. Пользоваться ничем нельзя, передвигаться отдельно и все действия отдельно. Кроме улицы никуда нельзя. Недельный карантин, привет. Четыре дня прошло, еще три осталось. А все из-за человека, который летел в переднем ряду с положительным тестом. Логичнее сажать его команду, а не меня, когда по два раза в день берут тесты и все отрицательные. Но это неважно, ведь ты опаснее чем те, кто контактировал гораздо дольше с ним и ближе», — написала Кручинкина.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. В биатлоне будет разыграно 11 комплектов наград. Первые соревнования начнутся 5 февраля (смешанная эстафета).