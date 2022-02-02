Украинская биатлонистка Меркушина отправится на Олимпиаду из-за коронавируса у Билосюк

В статусе запасной спортсменки украинская биатлонистка Анастасия Меркушина отправится в Пекин на зимнюю Олимпиаду, сообщает сайт НОК Украины. Такое решение было принято из-за положительного теста на коронавирус у Елены Билосюк.

В случае необходимости Меркушина может заменить свою коллегу на соревнованиях. Решение об этом будет принято позднее тренерским штабом сборной.

Олимпиада в Пекине должна была стать для Билосюк четвертой в карьере. До июня 2021 года спортсменка выступала под фамилией Пидгрушная, после этого она вышла замуж и взяла фамилию супруга. Биатлонистка является олимпийской чемпионкой, она выигрывала золото в составе сборной Украины в эстафете на Играх-2014 в Сочи.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Украинская биатлонистка Билосюк сдала положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпиады

Иван Торопцев Корреспондент