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Сегодня, 21:33

Украинская биатлонистка Меркушина отправится на Олимпиаду из-за коронавируса у Билосюк

Евгений Петров
Корреспондент

В статусе запасной спортсменки украинская биатлонистка Анастасия Меркушина отправится в Пекин на зимнюю Олимпиаду, сообщает сайт НОК Украины. Такое решение было принято из-за положительного теста на коронавирус у Елены Билосюк.

В случае необходимости Меркушина может заменить свою коллегу на соревнованиях. Решение об этом будет принято позднее тренерским штабом сборной.

Олимпиада в Пекине должна была стать для Билосюк четвертой в карьере. До июня 2021 года спортсменка выступала под фамилией Пидгрушная, после этого она вышла замуж и взяла фамилию супруга. Биатлонистка является олимпийской чемпионкой, она выигрывала золото в составе сборной Украины в эстафете на Играх-2014 в Сочи.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Сегодня, 11:59

Украинская биатлонистка Билосюк сдала положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпиады
Иван Торопцев
Корреспондент

Украинская биатлонистка Елена Билосюк сдала положительный тест на коронавирус, сообщает Sportarena.

35-летняя Билосюк стала первой украинской спортсменкой, сдавшей положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпиады в Пекине. Биатлонистка пропустит смешанную эстафету, которая состоится 5 февраля и откроет биатлонную программу на Играх в Китае. Она сможет вернуться в команду в случае, если сдаст два отрицательных теста на коронавирус подряд.

Олимпиада в Пекине станет для Билосюк четвертой в карьере. До июня 2021 года спортсменка выступала под фамилией Пидгрушная, после этого она вышла замуж и взяла фамилию супруга. Биатлонистка является олимпийской чемпионкой, она выигрывала золото в составе сборной Украины в эстафете на Играх-2014 в Сочи.

Зимняя Олимпиада-2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля.

Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине

Олимпиада
Коронавирус
Сборная Украины по биатлону
Анастасия Меркушина
Елена Пидгрушная
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