Тихонов поздравил Латыпова с бронзой в гонке преследования на Олимпиаде

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал бронзовую медаль Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Если бы да кабы... Могли бы быть первыми. Но я очень рад за Латыпова! Он становится лидером сборной. Эдуард — настоящий трудяга! Поздравляю. Эта бронза равно золоту!» — сказал Тихонов «СЭ».

Первым стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бе.

Для сборной России это вторая медаль в биатлоне на этой Олимпиаде. Ранее команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Всего в копилке сборной России 15 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых) и седьмое место в общем зачете.