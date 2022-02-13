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«Эта бронза равно золоту! Латыпов — настоящий трудяга». Тихонов — о гонке преследования

Тихонов поздравил Латыпова с бронзой в гонке преследования на Олимпиаде
Владислав Флегонтов
Корреспондент

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал бронзовую медаль Эдуарда Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине.

«Если бы да кабы... Могли бы быть первыми. Но я очень рад за Латыпова! Он становится лидером сборной. Эдуард — настоящий трудяга! Поздравляю. Эта бронза равно золоту!» — сказал Тихонов «СЭ».

Первым стал француз Кентен Фийон Майе. Второе место занял норвежец Тарьей Бе.

Для сборной России это вторая медаль в биатлоне на этой Олимпиаде. Ранее команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Всего в копилке сборной России 15 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых) и седьмое место в общем зачете.

Олимпиада-2022: Эдуард Латыпов. Золото и финиш с флагом в лыжной эстафете! Латыпов взял бронзу в биатлонном преследовании! Онлайн-трансляция 13 февраля
Биатлон
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Эдуард Латыпов
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