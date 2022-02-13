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Сегодня, 14:37

«Подарок за хождение по мукам». Драчев — о бронзе Латыпова в гонке преследования

Драчев прокомментировал бронзу Латыпова в гонке преследования на Олимпиаде
Микеле Антонов

Экс-президент СБР Владимир Драчев прокомментировал «СЭ» итоги мужского пасьюта на Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). 13 февраля российский биатлонист Эдуард Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования.

«Не повезло на огневом рубеже. Медаль есть медаль. Потому же забудут, как она была завоевана: ветер дул или промахи. Четвертого места нет. Для Латыпова это великолепный результат. Все же он болел. Сегодня была счастливая минута российского биатлона. Вытащили счастливый лотерейный билет! Все зашли на штрафные круги. Здесь нам повезло. Латыпов получил подарок за все свои хождения по мукам, начиная с Оберхофа», — сказал Драчев «СЭ».

Для сборной России это вторая медаль в биатлоне на этой Олимпиаде. Ранее команда завоевала бронзу в смешанной эстафете.

Всего в копилке сборной России 15 медалей (4 золотые, 4 серебряные и 7 бронзовых) и седьмое место в общем зачете.

Олимпиада
Сборная России по биатлону
Владимир Драчев
Эдуард Латыпов
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Российский биатлонист Латыпов завоевал бронзу в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине

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