Большое интервью популярного комментатора.

Это лето получилось у Дмитрия Губерниева насыщенным: он работал на Евро-2020 и Олимпиаде в Токио, поучаствовал почти во всех развлекательных шоу на Youtube, довел до слез Ольгу Бузову...

Корреспонденты «СЭ» поговорили с комментатором обо всех последних событиях и узнали:

— какой у него был ход мыслей во время эфира с Бузовой;

— поучаствовал ли в флешмобе Ксении Собчак;

— кто лучше, чем Зарема, справился бы со «Спартаком»;

— считает ли, что уничтожил ведущих «Что было дальше»;

— ждать ли его комментарий в фигурном катании;

— почему его возненавидел Александр Тихонов.

«Если бы взяли меня в сборную России — забил бы десять!»

— Дмитрий, российский футбол на дне?

— Мы оттолкнулись от дна. Сборная Карпина набрала семь очков, и мы сохраняем шансы на выход национальной команды на чемпионат мира. Да и сложно рассуждать о дне, не зная, как российские команды сыграют в еврокубках. Живем надеждой, что завтра будет лучше, чем вчера.

— Не скучновато ли играла сборная Карпина в первых трех матчах?

— Совершенно наплевать, какая игра в данной ситуации, потому что из средних футболистов за три дня тренировок невозможно слепить хорошую команду. Мерилом является результат. Результата мы добились с соперниками, которые нам были по плечу. И еще сыграли вничью с командой — фаворитом нашей группы. Если мы и дальше продолжим побеждать соперников послабее и выиграем у Хорватии в гостях, то добро пожаловать в Катар.

— А если бы еще взяли Дзюбу?

— Взяли бы меня — забил бы десять! А если Черданцева — он бы наколотил 20! А Казанский — и все 30.

— Не думаете, что Мальту должны были обыгрывать увереннее?

— Нет. И еще: я с трепетом жду чемпионат мира в Катаре в декабре, потому что буду на биатлоне. И мы с биатлонистами под орех разделаем рейтинги футбола! Провести футбольный чемпионат мира в декабре — значит зарыть весь зимний спорт. Просто бабки побеждают! Мне, как «зимнему» комментатору, будет интересно сравнить рейтинги. Если наша сборная не попадет на чемпионат мира, то биатлон всех зароет! А если попадет, то будет посложнее. Но, думаю, всем найдется место, потому что гонки будут с утра.

— Так чемпионат мира перенесли, потому что играть в Катаре летом при 45-градусной жаре — так себе затея...

— Серьезно? А в России в декабре возможно играть в футбол? Когда мы говорим про лимит и реформы в российском футболе, то нужно вернуть систему «весна — осень»!

— У кого из российских клубов больше шансов попасть в евровесну?

— На всех надеюсь! Мы ждем, когда расцветет «Зенит». А то я уже много раз говорил, что есть «Зенит» для внутреннего пользования и «Зенит» для внешнего пользования. Мне хочется, чтобы эти два понятия совпадали. Я очень надеюсь, что это произойдет. И это касается не только команды из Петербурга, но и других наших команд. С любопытством буду следить за «Спартаком», потому что это команда, которая приковывает внимание. Да и «Локомотив» тоже! Посмотрите, какой состав у них. Да и тренер хороший. Марко Николич превратился из ноунейма в человека, который на уровне РПЛ ставит игру и прекрасно понимает, что нужно делать. Он хороший методист и специалист.

Станислав Черчесов на матче «Спартака» и «Легии». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово! »

— После поражения «Спартака» от «Сочи» вы предложили расформировать команду или переименовать ее в ФК «Дырка от бублика» Это хайп или вы так переживаете за них?

— Я переживаю за футбольный клуб «Майский» из Тульской области и за футбольный клуб «Металлист» из подмосковного Королева. Это глубинные переживания, когда после поражений я действительно плачу, а слезы горести заливают декольте. А что касается «Спартака», то я до сих пор считаю, что красно-белые — самая популярная команда страны.

— А «Зенит»?

— Да, они тоже очень популярные, поэтому скажем, что «Спартак» — одна из самых популярных команд России, чтобы никого не обижать. «Зенит» — многолетний флагман и визитная карточка России. А «Спартак» должен выглядеть надежно, это как лакмусовая бумажка. Мы можем делать вывод о состоянии футбола в стране.

— Болельщики «Спартака» неоднозначно восприняли предложение переименовать клуб в ФК «Дырка».

— На тот момент «Спартак» выглядел невыразительно. В матче против «Химок» уже что-то было. Но это же матч с «Химками»... Мне почему-то кажется, что Виторию скоро уволят. Почему? Предчувствие...

— Зарема Салихова для «Спартака» — это плюс или минус?

— Я с уважением отношусь к семье Константина Генича. И мне кажется, что жена Генича принесла бы значительно больше пользы на этом поприще.

— Зарема не является профессионалом?

— Я сказал то, что сказал. Может, Зарема и профессионал самого высокого класса. Но зная Костю и его супругу... Здесь просто нет предела совершенству. Зарему никто не обижает и не осуждает. Мне просто так кажется, вы спросили — я ответил.

— Евгений Кафельников заявил, что «Спартаку» нужно менять не тренера, а владельца. Согласны?

— Если бы после этого Кафельников купил команду, то тогда бы это было не сотрясание воздуха, а какие-то реальные шаги. Те люди, которые могут купить «Спартак», уместятся на одном листочке журнала Forbes. Я вот не могу купить «Спартак», и Кафельников тоже не может. Да и как говорят: «Чтобы продать что-нибудь ненужное, нужно сначала купить что-нибудь ненужное, а у нас денег нет».

— Болельщики «Спартака» выкрикивали нелицеприятные речовки в адрес Леонида Федуна и Заремы...

— Знаете, я в свое время непроизвольно обидел болельщиков футбольного клуба «Ротор». Причем сделал это, делая комплимент танцорам.

Я как-то судил один из танцевальных проектов на канале «Россия». И на этом проекте была танцевальная команда из Волгограда. Я сказал, что в Волгограде есть прекрасные танцы, а футбола нет. И на меня обиделся весь стадион. На один из матчей пришло фантастическое количество людей, тысяч шестнадцать. И восемь тысяч с одной трибуны и восемь тысяч с другой кричали переменно: «Губерниев — г...н! Губерниев — г...н!» Это просто пир духа! Для меня это момент славы. Я после этого несколько раз был в городе, и ко мне подходили люди и говорили: «Что же вы обидели «Ротор»?» Отвечаю: «Я не обижал «Ротор». Это прекрасная команда».

А то, что кричат болельщики... Раздражение — приятная эмоция, как сказал кто-то из великих. Зарема — девушка яркая и зачастую убедительная. Ну, кричат и кричат... Ничего страшного. Если ты публичный человек, то нужно привыкать.

— Проблема «Спартака» в руководстве?

— Если мы говорим про рыбу, то, конечно, речь про голову. И если команду лихорадит, значит, действительно есть критический момент в управлении.

— Женщина в руководстве футбольного клуба — не к беде ли это?

— Ну что за предрассудки такие? Да и, насколько я знаю, Зарема сейчас не в руководстве «Спартака».

— Сейчас — нет, но в любом случае она имеет влияние на клуб.

— Вот эти разговоры о том, кто на кого влияет... Это все разговоры в пользу бедных. А что касается женщин, то я за гендерное равенство. Как сказал великий сатирик Аркадий Райкин: «Женщина — тоже друг человека». Но сейчас опасно так шутить. Я пару раз так пошутил, и феминистки как подскочили... А потом им объясняй, чем отличается футбол Эфроса от футбола Черчесова.

— Вы предположили, что Руя Виторию скоро уволят. Кого бы вы хотели видеть на посту главного тренера «Спартака»?

— Всех тренеров рано или поздно уволят. Их назначают, чтобы выгнать. Мы тоже иногда обостряем обстановку для того, чтобы привлечь внимание к проблемам. Когда я говорил про увольнение, то имел в виду, что в «Спартаке» должно быть все стабильно. А этого не происходит. Может, они вообще выиграют чемпионат России и Лигу чемпионов, и мы будем носить Виторию на руках.

— Зарема сказала, что Станислав Черчесов в «Спартаке» будет только через ее труп.

— Чувствую, придет Черчесов в «Спартак»! Ох, помяните мое слово! А они разве не вели переговоры?

— Были слухи...

— Да я даже знаю, какие деньги Черчесов просил.

— Вам известно о факте переговоров?

— Ну, может, это были не переговоры. А так, допустим: «Станислав Саламович, придете?» На что он ответил: «Приду!» У него спрашивают: «Сколько?» А он такой говорит: «Пять!» Или, допустим: «Семь!»

— Вы думаете, это было бы успешное сотрудничество?

— Не факт. Но то, что нам всем стало бы намного веселее, — это точно. Мы на связи со Станиславом Саламовичем. У нас было много прекрасных эфиров.

«Предположения Гордона о моем нахождении в списке угроз национальной безопасности? А я предположу, что он младенцев на ночь жрет»

— Вы недавно вернулись из Японии. Какие впечатления?

— В Японии ценность человека, который находится рядом с тобой, возведена в культ. Один пример: в Дании сняли все ковид-ограничения. Вспомните, что было недавно в Копенгагене, когда там играла футбольная сборная. И многие возмущались, что наши болельщики не могут туда попасть. Я сказал, что в этом вопросе местное правительство решало, как будет лучше датчанам. И вот, пожалуйста, не пустив болельщиков, которые бы в любом случае привезли ковид, страна сумела справиться и зажить нормальной жизнью. То же самое я хочу сказать и про Японию. Но я толком-то страну не видел. Мы две недели никуда не ходили... Но в конце я съездил на Фудзияму, искупался в океане, зашел в пару магазинов. Но, кстати, не был ни в одном из ресторанов, потому что они рано закрывались.

— Интересно.

— У нас недавно случилась дикая история, когда люди погибли от того, что съели отравленный арбуз. Это какой-то кошмар! Мне сложно представить что-то подобное в Японии. Там количество людей, которые проверяют срок годности на продуктах, зашкаливает! А в целом в Японии понравилось, я полюбил эту страну.

— Что больше всего удивило?

— Порядок на улице! Чистота, вежливость и улыбки на улице. Японцы всегда готовы прийти на помощь. Да, они где-то мило ошибались. Многие, кстати, не знают английского языка. Для меня это тоже стало откровением. И конечно, красивые девчонки! И еще: далеко не все японки могут ходить на каблуках, даже молодые и симпатичные девушки. Вот это меня больше всего удивило.

— А если сравнить российских и японских девушек?

— Мы не будем сравнивать красное с соленым. Красота русских женщин — это святое. И к этому я бы добавил красоту украинских и белорусских девушек.

— На Олимпиаде в Токио украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих подвергли критике из-за совместной фотографии с россиянкой Марией Ласицкене. Не смутило?

— Я поддерживаю украинский спорт, я люблю эту страну. Где я толком и не бывал. А сейчас... Когда я там побываю? Меня же внесли в соответствующие списки. Но что поделать.

— Недавно Дмитрий Гордон предположил, что вас могли внести в этот список из-за нелицеприятных высказываний об Украине. Есть что ответить?

— А я предположу, что он младенцев на ночь жрет! Он предположил, но это разговоры в пользу бедных.

— Как вы относитесь к творчеству Гордона?

— Никак. Гости у него хорошие были. Я некоторые интервью смотрел с удовольствием, но не из-за Гордона, а из-за тех людей, которые там были. Хотя это его заслуга, что он приглашал таких гостей. Прекрасные интервью были с Йожефом Сабо и Леонидом Броневым. Единственное, что меня позабавило, — это когда была мемная история с бараком и Обамой. Понятно все... Такие шуточки даже в самых захудалых пивнушках не заходили, а тут...

— Гордон сказал, что не знаком с вашим творчеством. Вы бурно отреагировали на это. Вам было настолько неприятно?

- Ответил и ответил. Почему мне должно быть неприятно? Ответил, потому что этого ждут по обе стороны океана, так сказать. Океана, который разделяет Россию и Украину. Кстати, я даже не помню, что ему сказал.

— А вам не объяснили, почему вас внесли в список людей, которые не могут въехать на территорию Украины?

- Можно гордиться этим, потому что в данном списке много достойных людей.

Ольга Бузова. Фото Матч ТВ

«Конечно, спел бы с Бузовой дуэтом! И станцевал бы»

— Можно ли сравнить вашу историю с Ольгой Бузовой с тем, что сделала Ксения Собчак в интервью с Юлией Волковой?

— Ксюша считает, что можно. Я считаю, что нельзя. Моя история возникла совершенно спонтанно.

— Расскажите о ходе ваших мыслей во время того эфира.

— Я собирался задать совершенно невинный вопрос: кому бы Ольга, глядя на игру сборной России, сказал бы великое «не верю» от Станиславского. Дальше я услышал весь этот поток сознания и переключился на другое. В конце, конечно, был соблазн продолжать эту дискуссию дальше. У меня в голове было 3-4 варианта развития событий. Я решил помолчать, чтобы дать Ольге самой завершить эту ситуацию. Потом я извинился за то, если чем-то ее обидел. Эфир был блестящий, сработал я неплохо. Ольга временами тоже держала удар. А все остальное — не ко мне.

— Собчак сказала, что вы поучаствовали в ее флешмобе.

— Нет, я не участвовал. Я слышал, что она это сказала. Но Волкова и Бузова — совершенно разные ситуации. Мне кажется, что в прямом эфире очень интересно пообщаться с человеком на разные темы. Ольга говорила очень уверенно. А потом, когда ты закидываешь камушек, как в керлинге, то получается, что колосс — на глиняных ногах.

— Вы не общались после эфира?

— По некоторым сведениям, она сильно обиделась. Но мы же помним, что на обиженных воду возят.

— Во время эфира вам редакторы в ухо не говорили: «Дмитрий, остановитесь!»

— Конечно, мне подсказывают в ухо какие-то моменты. Телевидение — работа коллективная. Чаще всего я сам веду беседу и сам все выруливаю. Валерий Карпин пытался в эфире щеголять своими знаниями телевизионной кухни. Безусловно, он имел на это право. Хотя это тоже было с элементами передергивания. Карпин шел в атаку, за что я ему благодарен. Временами было интересно контратаковать.

— Вы бы спели дуэтом с Бузовой?

— Конечно, да! И станцевал бы. Это было бы интересно. Я ходил по Питеру после этого эфира, ко мне подходили люди и благодарили. Но здесь нужно быть реалистами. Армия фанатов Ольги несравнима с нашей. В этом смысле она звезда вселенского уровня. Другой вопрос, нравится это кому-то или нет. По числу подписчиков в Instagram она разделает любого. Я желаю ей удачи и надеюсь, что мы еще в прямом эфире побеседуем.

Но Ольга очень сильно передергивала. Говорила, что я ее оскорблял. Я всего лишь писал невинные вещи на страничке Димы Соловьева, когда смотрел отрывки выступления в «Ледниковом периоде». Я говорил, что партнер замечательный, а партнерша тащит партнера в бездну неудач. Где тут оскорбления? Если люди в школу не ходили и не знают, что такое оскорбление, то я тут при чем?

— После эфира кто-то из звезд предъявлял вам претензии?

— Была полемика. Переписывались с Яной Рудковской, еще с кем-то. Кто-то был согласен, кто-то нет.

— Какой-то конкретный звонок удивил?

— Да нет. Меня удивил звонок Валерия Баринова. Он позвонил и начал кричать: «Отстань от Семина!» Юрий Павлович потом пришел к нам на эфир, мы с ним увиделись и обнялись. Баринов — замечательный артист. Но в тот момент у него роль не пошла. Четвертый гриб во втором составе.

Валерий Карпин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Для Карпина будет потрясающей мотивацией выйти на чемпионат мира и показать негодяям-комментаторам увесистую дулю»

— Смотрели ли вы интервью Нобеля Арустамяна с Павлом Мамаевым?

— Нет.

— Даже отрывки не видели?

— Зачем? Мне это неинтересно.

— Многие раскритиковали интервью за то, что оно не про спорт, а показывают его на единственном в стране федеральном спортивном канале.

— Это вопрос не ко мне. Если это входит в сферу интересов дирекции канала — пожалуйста. Я спокойно к этому отношусь. С удовольствием бы сам сделал интервью с Мамаевым. Но после того как он позволял себе говорить какие-то неприятные вещи в адрес женщины, которая родила ему детей, он не тянет на роль мужика. Он и раньше не сильно тянул, вспоминая историю с чиновником. Мы понимаем, что если бы там сидел простой человек, то эта история могла бы просто уйти в песок. Можно было бы спокойно задать Павлу пару наводящих вопросов, на этом интервью бы закончилось. Он бы просто не смог продолжать дальше.

— Понимаете, почему Нобель как причину своего ухода с «Матч ТВ» назвал это интервью?

— Это надо спрашивать у него. Я сказал, что Нобель — огромная потеря для всего канала «Матч ТВ». Его позицию я уважаю. То же самое я могу и сказать про Дениса Казанского. Но это совершенно разные истории, которые мы не будем сравнивать.

— Не видите никакой закономерности в том, что «Матч ТВ» покинуло много талантливых комментаторов?

— Конечно, нет. Канал продолжает работать, у него много блестящих сотрудников, пиарщиков, руководителей. Эти люди действительно хотят и умеют делать качественный контент. Я отвечаю за свою работу. Точно могу сказать, что в сферу интересов канала входят проекты, которые делаю я. За прошлый год доля нашей программы «Биатлон с Губерниевым» равняется шести. Такой доли у спортивной программы за всю историю телеканала «Матч ТВ» никогда не было. Мы в этом плане абсолютные лидеры, космос. Мы будем продолжать так же работать. Я это говорю не для того, чтобы хвалиться, а для того, чтобы лишний раз подхлестнуть самого себя и свою команду. Хочу поблагодарить и руководство канала. Мы спокойно творим, и наши интересы совпадают.

— Есть понимание, почему сейчас обрушилась волна хейта на Георгия Черданцева и Генича?

— Это надо спросить у них. В интернете нас всех критикуют. А когда выходишь на сцену к молодежи в том же Домодедове, то вы все вместе скандируете: «Россия!» Я хожу по улице и чувствую, что живу в унисон с людьми. Ни один человек мне вживую не сказал, что я делаю что-то не так. Может быть, я бы этого и хотел. Генич и Черданцев — замечательные комментаторы. Может быть, у них всплывают какие-то личные истории, так как Карпин работал на нашем телеканале. Этого я не знаю. Нужно спросить у них.

— Верите в то, что Черданцев и Генич якобы мстят Карпину за какие-то трудности во время совместной работы, как многие говорят?

— Я бы не стал так думать про коллег. У них, скорее всего, есть другие резоны.

— Но вы же лучше знаете характер ваших коллег.

— Понимаете, я детей тоже с ними не крещу. Да, мы иногда полемизируем. У нас бывают споры, чаще всего с Геничем. Но я его очень люблю и уважаю как комментатора. Не случайно я его называл Константином Гением. Я люблю, когда Черданцев приходит ко мне как комментатор-эксперт. Он раскрывается с новой стороны. Критикуют они Карпина и критикуют. Для Валерия Георгиевича это будет потрясающая мотивация — выйти на чемпионат мира и показать негодяям-комментаторам увесистую дулю.

— Вы же наверняка слышали про эту историю: как говорят, Карпин в роли начальника отчитал ваших коллег.

— Не рассказывайте мне вещи, которые я знаю изнутри. Не только из уст Генича и Черданцева, но и из уст Карпина, с которым у меня прекрасные товарищеские взаимоотношения.

— То есть такое было?

— Бог его знает (улыбается). Но я в курсе всего того, что происходило.

— Что вы думаете о перепалке Алексея Андронова и Александра Шмурнова?

— Могу сказать одно: вряд ли в ближайшее время на моих эфирах появится Александр Шмурнов.

— Сейчас идет тендер за право показывать РПЛ. Вам принципиально, чтобы чемпионат России остался на «Матч ТВ»?

— Конечно, я хочу, чтобы РПЛ осталась на телеканале, где я работаю. Я же авторитетный футбольный обозреватель. Люди читают, что я говорю. К себе как к футбольному обозревателю я отношусь с элементами симпатии и иронии. Спортивный комментатор должен относиться к себе немножко с иронией. Я наблюдаю за некоторыми коллегами — они очень серьезные. Высказывают что-то про игру сборной, спорят с тренерами. Залог успеха хорошей работы в телевизоре — спокойное отношение к себе. Поэтому очень надеюсь, что права будут у холдинга «Матч». Я горжусь тем, что мои эфиры смотрибельны и обсуждаемы. Зачастую высказывания моего товарища Андрея Аршавина — это тоже определенный реверанс и мне, и каналу, и «Зениту».

Александр Тихонов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

«Говорили ли с Тихоновым лично? Они все смелые только на словах»

— Что произошло между вами и Александром Ивановичем Тихоновым?

— Есть великий спортсмен, гордость советского биатлона. А есть ненавидящее страну существо.

— Но еще в 2020 году вы поздравляли Тихонова с днем рождения.

— Никто не умаляет его спортивных заслуг. Но есть история, которая была тогда, а есть история, которая продолжается сейчас.

— Не было ли конкретных событий, которые испортили ваши отношения?

— Помните фильм «Пятнадцатилетний капитан»? Там собака лаяла на Негоро. Его спрашивали, почему на него лает собака. И он отвечал: «Об этом надо спросить у собаки».

— Вы не пытались ним обсудить эту ситуацию?

— Все это жалко и смешно. Они же все смелые только на словах, когда разделяет тысяча километров.

— Старшее поколение биатлона не очень вас любит. С чем вы это связываете?

— Здесь есть очень простое объяснение. Помните, артист Этуш, закрывая дверь, сказал: «Закусывать надо».

«Женщины просили на груди расписаться. Как тут отказать?»

— Недавно появилась информация о вашей заработной плате. Называлась сумма в 700 тысяч рублей в месяц. Это близко к реальности или источник ошибся?

— Конечно, ошибся. Вы что? Неприлично обсуждать зарплату. Я про свою зарплату все знаю. Про 700 тысяч — неправда.

— В сторону минуса или в сторону плюса?

— Зачем я сейчас буду всех расстраивать? Если я скажу, что в сторону минуса, все скажут: что же ты не получаешь 700 тысяч? Если скажу, что в сторону плюса, то все скажут: что же ты, как тебе не стыдно!

— Источник не угадал?

— Там вообще написана какая-то ерунда. Неприлично такое обсуждать. Это все у образованных людей вызывает брезгливость. Я воспитан по-другому. Хорошо ли я зарабатываю? Да, хорошо. Но я работаю. У меня много различных мероприятий, рекламные контракты.

— В последнее время стало модно вызывать кого-то на бой. Вам не хотелось кого-то вызывать на поединок по правилам бокса?

— Почему сразу бокса? Можно вызвать на бой по скороговоркам. Это очень странная история. Вызывать в 21 веке на дуэль — дичь. Мне это неинтересно.

— Многие считают, что на шоу «Что было дальше» вы уничтожили парней. Это было намеренно?

— Я очень благодарен всем парням. Они мне очень помогли с точки зрения узнаваемости у молодежи. Куда ни придешь, все кричат: «Россия!» Я этим очень горжусь. Это патриотический хороший флешмоб. Ребята — молодцы! Я люблю такие движухи. Пародии люблю на себя. Азамат в этом смысле превзошел сам себя.

— То есть вы бы не стали говорить, что вы их уничтожили?

— Ну что значит уничтожил? Это шоу-программа, которая собрала около 20 миллионов просмотров. Идешь по улице, и ощущение, что все люди моложе 18 лет это посмотрели. Мне кажется, что все подростки на этой программе выросли.

— Мем «Россия» вас не напрягает?

— Я радуюсь только. Я люблю людей, раздаю автографы, фотографируюсь. Никогда никому не отказал.

— Самый необычный случай, связанный с фанатами?

— Женщины просили на груди расписаться. Я расписался. Женщина просит, как тут отказать? Бывает так, что пространство для росписи очень большое.

Блиц

— Самый неприятный собеседник?

— Не было таких.

— Самый приятный собеседник?

— Познер. Душевно с ним подружились.

— Медведева или Загитова?

— Трусова! Все прекрасные девчонки! Но я с детства за Трусову!

— Пожать руку Тихонову или остаться без медалей на ЧМ по биатлону?

— Никакую руку Тихонову я жать не буду. Он нерукопожатный. Но без медалей в биатлоне мы не останемся.

— Ждать ли комментатора Дмитрия Губерниева в фигурном катании?

— Каждому свое. Нет. Какое фигурное катание? Мне своего хватает.