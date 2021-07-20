Губерниев до того, как стал знаменитым, работал охранником и едва не вылетел с ТВЦ

А сейчас он чуть не единственная суперзвезда спортивного ТВ в России.

Дмитрий Губерниев сегодня бесспорно спортивный комментатор № 1 в стране. И не только спортивный — ведущих, близких ему по статусу, значению и известности, в России почти что нет. Ему доверяют вести ключевые эфиры и студии на «Матч ТВ» — от и до, самые рейтинговые трансляции, церемонии открытия Олимпиады, «Евровидение», политические мероприятия и прочее.

Губерниев намного известнее практически любого российского спортсмена, а его Instagram уже можно считать отдельным СМИ. Но ведь так было не всегда, и долгое время Дмитрий безуспешно ломился в закрытые двери отечественного телевидения. Так как же ему удалось стать суперзвездой, в то время как большинство других популярных ведущих «Матч ТВ» либо поменяли место работы, либо ушли в тень?

Хотел стать олимпийским чемпионом, но помешала котлета в столовой

Поначалу Губерниев, как и большинство спортивных журналистов, мечтал оказаться по другую сторону телекамер — стать известным спортсменом. Он занимался академической греблей и в своих детских планах детально расписал будущую карьеру, где венцом стала бы Олимпиада-1996 в Атланте. 22-летний Дмитрий хотел выиграть олимпийское золото, а дальше развиваться как тренер. Но вот только больших успехов в спорте добиться Губерниеву было не суждено из-за проблем со здоровьем. Неудачный обед в столовой, желтуха, проблемы со спиной... Минус год, а дальше вернуться на топ-уровень не получилось.

Дмитрий с огромным сожалением завершил карьеру, отучился в Российской академии физической культуры и пошел работать фитнес-инструктором в «Лужники». Только вот такого интереса к любительскому спорту, как сейчас, в 1990-е не было, поэтому полноценно обеспечивать себе жизнь консультациями по тренировкам не получалось. Губерниев брался за любую другую работу, которая приносила стабильный доход. Например, в одном из интервью он рассказывал, как какое-то время подрабатывал охранником. Трудился сутки через трое и так держался за это место, что даже при устройстве на ТВ изучал возможность совмещения. Из-за этого его не взяли, например, работать на «ТВ-6» — каналу нужна была полная загруженность даже от стажера.

Идея попробовать себя на телевидении пришла к Дмитрию практически сразу же после того, как ему стало ясно: о судьбе профессионального спортсмена придется забыть. Губерниев хотел оставаться рядом со спортом и чувствовать сопричастность к крупнейшим спортивным событиям, таким как Олимпиада и чемпионаты мира. Лучшего способа, чем спортивное ТВ, он не видел, поэтому ревностно записывался на всевозможные кастинги и телепробы. Кастинги проходили не очень успешно, будущую звезду телеэфира не взяли, например, на «НТВ-Плюс» по итогам конкурса спортивных комментаторов. Дмитрий верно оценил причины неудачи и принялся работать над своей речью. Он прошел курс сценического мастерства у Светланы Макаровой, которая учила работать в кадре Леонида Парфенова, Тину Канделаки, Сергея Брилева. Поэтому, когда в 1997 году Губерниев подал заявку на место в штате ТВЦ, его взяли без долгих раздумий. Три года Дмитрий постигал азы комментаторского искусства, вел еженедельную программу «Спортивный экспресс». Правда, гладко работа на «третьей кнопке» у Дмитрия не пошла, и он порой конфликтовал с руководителем спортивной редакции ТВЦ тех лет Сергеем Ческидовым, который «несколько раз пытался его уволить и не допускал до эфиров».

Биатлон сделал Губерниева популярным, а не наоборот

Параллельно с работой на ТВЦ Дмитрий стал искать другие варианты трудоустройства. В мечтах был НТВ, который тогда задавал тон в общественной повестке страны, но Губерниев вновь получал отказы. Пришлось подрабатывать на «Евроспорте», где он вел футбольные обзоры. В спортивной студии НТВ появиться Губерниеву так и не удалось. В 2000-м его наставник Василий Кикнадзе перешел на ВГТРК и забрал Дмитрия с собой. В этой компании — на РТР, «России-1» и «России-2», канале «Спорт» — фактурный ведущий трудится уже 20 лет. Как часто уточняет комментатор, именно в кадровом отделе ВГТРК лежит его трудовая книжка, а с «Матч ТВ» у него сдельный договор.

Выделенный спортивный канал дал Губерниеву новые возможности. Так, в 2001-м Дмитрий попросил Кикнадзе организовать ему командировку на «Ижевскую винтовку» — традиционное соревнование по биатлону. В начале нулевых этот спорт еще и близко не был так популярен, как сейчас, но Губерниев всегда пристально следил за ним, как и за лыжами: гребцы зимой часто компенсировали отсутствие профильных тренировок занятиями на лыжне. Руководство РТР решило поощрить пыл молодого корреспондента и дало ему карт-бланш в биатлоне. И Дмитрий своим азартом, рвением и нестандартным подходом к освещению этого вида спорта открыл для него второе дыхание в России.

Работать тогда с биатлонистами было намного легче, чем сейчас. Налета звездности не наблюдалось, не было у Губерниева и серьезных конкурентов среди коллег-журналистов, поэтому Дмитрий быстро стал заметным человеком в биатлонной тусовке. Но всероссийскую известность он получил после эмоциональных репортажей с Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити. Рейтинги были очень высокими, и ВГТРК выкупила права на показ Кубка мира, которые в России раньше принадлежали «7ТВ». Дмитрий получил контент для освещения, правда, поначалу первой скрипкой биатлонных эфиров был не он, а Андрей Кондрашов. Но Губерниев быстро обогнал коллегу по узнаваемости и популярности.

Справедливости ради, если смотреть на статистику, напрямую вывести корреляцию с ростом популярности биатлона в России и появлением в биатлонных эфирах Губерниева нельзя. Скорее он пришел в нужное время, в период активного роста зрительского интереса. И уже закрепился там благодаря своей харизме и работоспособности. Для понимания статуса трансляций биатлона середины нулевых: рядовые гонки этапа Кубка мира без проблем обходили матчи уровня финала Кубка УЕФА или плей-офф Лиги чемпионов без участия российских клубов. Так что это была взаимовыгодная история — Губерниев всеми силами продвигал биатлон, а биатлон продвигал Губерниева. Кто знает, согласись он на хоккейные эфиры (а предложения комментировать хоккей ему поступали от Кикнадзе неоднократно), получилось бы у него выстроить такую сумасшедшую карьеру или нет. Очевидно одно — ни хоккейного, ни футбольного, ни какого-либо другого Губерниева на «Матч ТВ» нет. Вырастить новых звезд спортивного телевидения канал не способен. А те, кто есть, все больше ассоциируются не с самим «Матч ТВ». Нобель Арустамян — с авторским каналом на YouTube и в Telegram, Денис Казанский — с подкастом с Дмитрием Сычевым, Константин Генич (как и уже названные Нобель и Казанский) — с «Коммент Шоу». Вот и получается, что спортивные топы среди журналистов либо ушли с канала (часто со скандалом), либо полностью раскрывают свой потенциал на других площадках. Политика, ограничения и сама система управления не позволяют выдать свой максимум на «Матч ТВ» — Губерниев в этом смысле большое исключение, которое лишь подтверждает тенденцию.

Комментирует лото и инаугурацию президента

Главным достижением Дмитрия в плане развития биатлонного контента стала авторская программа «Биатлон с Дмитрием Губерниевым». Аналогов ей нет ни в России, ни в мире. Даже в других видах спорта, включая футбол и хоккей, сложно найти похожие примеры — большой часовой выпуск с интервью, деталями гонок, аналитикой и множеством инсайдов в необычном авторском ключе и подаче. Стартовала программа в 2010-м на «России-2», а сейчас выходит на «Матч ТВ». За это время она сильно поменялась, изменив и сам биатлон, который сегодня стал намного более медийным.

К началу 2010-х известность Губерниева вырывается из спортивной категории и распространяется на другие сферы. На РТР он выпросил для себя «Евровидение», «Форт Боярд» и «Голубой огонек», вел интеллектуальные игры «Кто хочет стать Максимом Галкиным» и «Клетка». Авторитет Губерниева позволяет ему без проблем работать на других телеканалах. Так, на «Дискавери» он комментирует рекорды воздушного гимнаста Ника Валленды, на Пятом канале — документальные фильмы про СССР, развлекательное шоу «Человек против мухи» на «Че» и даже розыгрыш «Русского лото» на НТВ. Спустя столько лет он все-таки попал на этот канал. Часто встретить Дмитрия можно и на офлайн-мероприятиях — он ведет городские праздники, а также общественные мероприятия. Например, инаугурацию президента и предвыборные митинги.

У Губерниева получается раскрыть свой потенциал на «Матч ТВ», но и он перерос канал, на котором работает, — Дмитрий уже звезда шоу-бизнеса и всероссийская знаменитость. Большинство россиян не особо интересуются спортом и могут вообще никогда не включать «Матч», но точно знают, кто такой Губерниев. В его Instagram почти 600 тысяч подписчиков, а его заявления обсуждают гораздо активнее, чем итоги любого спортивного события. Банальный пример — недавний конфликт с Ольгой Бузовой, которая обиделась на комментатора за его шутку об алкоголе. Губерниев активно пользуется своей славой и радуется любому вниманию, даже критическому. «Прекрасно, что я волную и интересую людей. Раздражение — эмоция приятная. Люди пишут, тратят время. Если мне не нравится певец, я что, буду заходить на его страницу? Я его просто не слушаю. А меня слушают и обсуждают. Я счастливый человек. Мне глубоко наплевать, что будет написано в комментариях, хотя иногда их просматриваю. Но главное, что эти комментарии есть», — говорит он о своих хейтерах.