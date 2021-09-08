Сборную Карпина уже освистывают. Нужно продлевать с Валерой контракт. Самое время

Колонка Дмитрия Егорова.

Вам вопрос: зачем нужно было убирать Черчесова в середине отборочного цикла? Версию «в рамках имиджевой кампании РФС» мы не рассматриваем. Мы же серьезные люди.

Вариант «ради создания инновационного проекта сборной» — тоже не подходит. Контракт у Карпина на пару-тройку месяцев, на пару-тройку встреч с командой до конца отбора на ЧМ — что там создашь, что построишь?

Самый же подходящий и созвучный народному мнению ответ выглядел бы так: «Чтобы Валера набрал в команду не друзей Стаса, а по-настоящему сильных футболистов, которые тут же устроили бы и игру красивую, и результат».

Но прошла лишь пара неделек осени, а цикл российского болельщика уже сделал знаменитый оборот.

Если в игре с Хорватией стране еще грезилось, что при Валере путь сборной России будет гладким, ровным, победоносным и зрелищным, то уже после Кипра на дороге обнаружились кочки и подъемы, доводящие до изнеможения, — к 70-й минуте у команды просто не осталось сил. Ну а когда даже Мальта стала реально угрожать России в Москве, когда мы вдруг поняли, что все очертания какой-то там новой сборной, новых лиц, новых целей, новых трофеев — лишь мираж, то всем стадионом засвистели. Засвистели до первого поражения, до первого пропущенного мяча и до первого провала команды Карпина. Засвистели, потому что поняли: наши ожидания получить все и сразу в очередной раз не оправдываются. Впрочем, это исключительно наши проблемы. Проблемы людей, которые не могут осознать свое место и не могут сопоставить очевидные факты.

Ведь если российские клубы проигрывают в еврокубках кому попало: хорватам, сербам, австрийцам, полякам, азербайджанцам, израильтянам, грузинам — значит, слишком глупо ждать от того же Черчесова величайшего футбола на Евро с разгромом финнов и борьбой с Данией и Бельгией.

Если «Ростов» с Карпиным не проходит «Маккаби» — значит, наивно думать, будто этот же тренер примерно с этими же игроками раздавит даже не Хорватию, даже не Кипр, а Мальту.

Если наши абсолютно лучшие футболисты, которых по пальцам курьей лапы можно пересчитать, едут в средние европейские клубы и не становятся там главными героями — значит, на сегодня мы реально неконкурентоспособны. И получается, Карпиным уже доказано, что ни Черчесов, ни сам Валера и никто другой не могут вот так взять и сразу заставить сборную классно играть. И сейчас, понимая, что с уходом Стаса и с приходом Валеры глобальных и мгновенных изменений не произошло, первые лица нашего футбола приступают к рассказам о постепенном формировании стратегии, прививании европейского стиля футбола и прочих аккуратных, поступательных движениях при новом тренере.

Но есть загвоздка, о которой мы говорили в самом начале: для планомерной работы нужны многие месяцы или годы, а у Карпина контракт на пару-тройку месяцев. Так, может, пора Валеру продлить?! Может, пора реально в Валеру поверить? Иначе какой смысл лепить огромные плакаты с изображением главного тренера, будучи готовым убрать Карпина и заменить на иностранца при первой оплошности?

Разве что ради имиджевой кампании РФС. Но эту версию мы уже отмели. Слишком лицемерно ведь, слишком кощунственно.