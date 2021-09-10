«Готовился подняться на башню, когда ее протаранил самолет». Легендарный пловец чуть не погиб во время теракта в Нью-Йорке

Пятикратный олимпийский чемпион по плаванию Иан Торп чудом избежал гибели во время трагических событий 11 сентября 2001 года в США.

11 сентября 2021 года исполнится 20 лет со дня терактов в США, потрясших всю планету и развернувших ход мировой истории. Самыми трагическими и даже апокалиптическими стали события в Нью-Йорке, где два самолета, угнанные смертниками, врезались в небоскребы Всемирного торгового центра. Из-за удара и пожара башни, расположенные в элитном деловом районе Манхэттена, обрушились — погибло более 2500 мирных граждан. Среди жертв едва не оказался звездный австралийский пловец Иан Торп, который в этот день находился в Нью-Йорке на спонсорском мероприятии и как раз собирался подняться на смотровую площадку на 107-м этаже Южной башни ВТЦ.

В погоне за красивыми фото

За полтора месяца до этих ужасных событий Торп, прозванный болельщиками за свою невероятную скорость Торпедой, выступал на водном чемпионате мира в японской Фукуоке, где завоевал шесть золотых медалей (три — на личных дистанциях и три — в эстафете). Эти титулы он добавил к двум высшим наградам ЧМ-1999 и трем званиям чемпиона Олимпиады-2000. В общем, в тот момент Иан был на пике славы, являясь главной звездой мирового плавания и одним из самых узнаваемых спортсменов мира. В начале сентября 18-летний австралиец должен был принимать участие в модном показе в Нью-Йорке, а гостиница, в которой поселился Иан, находилась на Манхэттене в 20 минутах ходьбы от башен ВТЦ.

Утром 11 сентября 2001 года Торп устроил себе разминку — бегать он не любил, но в спортивном темпе дошел до башен-близнецов, купил там кофе и решил, что в такую прекрасную погоду надо непременно подняться на смотровую площадку. Иан бывал здесь и раньше, но из-за дождя и тумана не смог сделать хорошие снимки с видами на город. Мобильные телефоны тогда уже были, но для селфи их никто не использовал. Поэтому пловец решил вернуться в отель за фотоаппаратом, а заодно пригласил с собой Мишель Фласкас — жену менеджера, которая сопровождала его в той поездке. Было начало десятого утра, и Иан торопил спутницу, чтобы успеть на площадку, пока ее не заполнили туристы.

Пока Мишель собиралась, Торп включил телевизор и онемел. Все новостные каналы прервали передачи и показывали полыхающий комплекс заданий ВТЦ — тот самый, куда пловец планировал попасть в ближайшие полчаса. Улицы Манхэттена уже заполнял вой сирен, гул пожарных вертолетов, а вскоре — и грохот падающих башен. От разрушенных зданий в небо потянулись два столба черного дыма — словно заработали две гигантские трубы. Бежать куда-то было бессмысленно и опасно. Поэтому Иан и Мишель сидели у экрана, и в шоке наблюдали за трагедией, которая разворачивалась в паре километров от их отеля. В этот момент также прильнули к экранам миллионы людей во всем мире.

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Тысячи свечей

Торп всегда был странным парнем. Ментальные проблемы, о которых любят рассуждать современные звезды западного спорта, мучили австралийца еще два десятилетия назад, когда он был на голову выше всех своих соперников. Но неправильно думать, что случившееся в Нью-Йорке так протрясло Иана, что его карьера после этого покатилась под откос. Скорее наоборот — рассказ о чудесном спасении во время теракта добавил юноше популярности, хоть недоброжелатели и обвиняли австралийца в «хайпе на трагедии». Соцсетей тогда еще не существовало, но историю Торпа опубликовали все мировые СМИ. А увиденное на улицах Нью-Йорка после падения башен сильно добавило спортсмену жизненной мотивации.

— Уже в сумерках 11 сентября я отправился в Юнион-парк на 14-й улице, — вспоминал пловец тот судьбоносный день. — В парке горели тысячи свечей в память о погибших. Люди пели песни и поддерживали друг друга, помогая пережить боль утраты. Некоторые требовали от властей покарать организаторов терактов, но все-таки преобладали мудрость, добро и сопереживание. В кокой-то момент мимо прошли четверо пожарных. Увидев их, люди вскакивали со своих мест и аплодировали спасателям стоя. А некоторые, не таясь, плакали в знак признательности за подвиг этих людей. Я тоже аплодировал и плакал вместе с толпой. В то мгновение изменился весь мой образ мыслей и все мои приоритеты. Я взглянул на жизнь совершенно с другой стороны.

Увы, опыт тех событий в Нью-Йорке не спас Торпа от личного кризиса, который обрушился на него буквально через год. На чемпионате мира 2003 года Иан выиграл еще три золота, но стало ясно, что в борьбе за лидерство в мужском плавании у него появился грозный конкурент — американец Майкл Фелпс. А закрытый костюм, который Торп начал использовать одним из первых, больше не дает ему огромного преимущества. В этот момент австралийца на фоне переживаний по полной программе накрыла депрессия. Как сознавался потом Иан, главным лекарством для него тогда стал алкоголь. «Единственной возможностью заснуть тогда для меня было напиться до бесчувствия, — откровенничал пловец в своей книге. — Это происходило не каждый вечер, но и не было единичным эпизодом. В период между 2002 и 2004 годами я злоупотреблял очень часто».

11 сентября 2001 года. Башни-близнецы во время теракта. Фото Getty Images

Фальстарт

На фоне морально-алкогольных страданий Торп совершил дикую ошибку в отборе к Олимпиаде-2004 — свалился с тумбы, допустив фальстарт. Принципиальные австралийцы не разрешили Иану стартовать в Афинах на его коронной дистанции 400 метров вольным стилем. Но благородный коллега Крейг Стивенс уступил звезде свое место в сборной. И Торп оправдал доверие, выиграв в 2004-м и четыре сотни, и две сотни метров кролем. Но на пятом олимпийском титуле спортивные достижения Иана закончились — дальше о нем приходили новости одна страннее другой. В 2006-м Торп сначала заболел бронхитом, потом — монуклеозом, потом — сломал руку и в конце концов объявил о завершении карьеры.

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Позже выяснилось, что дело было не только в расшатанном здоровье. Появились слухи, что истинной причиной ухода австралийца стали претензии антидопинговых органов. Официальных обвинений Торпу не предъявляли, но невероятными, в свете всех событий вокруг звезды, они не кажутся. В тот период пятикратный олимпийский чемпион начал задумываться о самоубийстве и употреблять антидепрессанты. Попытку Иана вернуться в спорт сорвала неудачная операция на плече, из-за которой он чуть не лишился руки. А вскоре австралийская полиция обнаружила Иана на парковке в невменяемом состоянии, пытающимся сесть в чужую машину.

В конце концов Торп представил публике еще одну причину своих страданий. Оказывается, он с юных лет является гомосексуалистом, но под давлением семьи и спонсоров не решался в этом признаться. В 2014-м каминаут был совершен, и Иану стало намного легче. Сейчас легендарный спортсмен проживает заработанные во время спортивной карьеры миллионы, комментирует плавание на телевидении и выступает исполнительным продюсером фильма Streamline. В нем рассказывается о 15-летнем пловце, который идет к олимпийской мечте, несмотря на противодействие отца-уголовника, озлобленную мать, двух братьев-наркоманов и одержимого тренера. Об истории, случившейся с Торпом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, олимпийский чемпион спустя 20 лет вспоминает редко и говорит о ней исключительно в философском ключе: «Когда происходят такие вещи, вы понимаете, что это — судьба. И я понимаю, что тогда мне просто очень повезло».