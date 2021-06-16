Главный шоумэн российского спортивного телевидения подробно рассказал «СЭ» о нашумевшем эфире с Ольгой Бузовой .

— Какую реакцию вы получаете после эфира с Бузовой? — вопрос Губерниеву.

— Плюс 16 тысяч подписчиков в Instagram меньше, чем сутки. В личные сообщение разное пишут. Вот они, люди живые, все поддерживают (Губерниев показывает на толпу прохожих, с которыми он фотографировался — «СЭ»). Вы тому свидетель.

— Есть ли критика?

— Я в Санкт-Петербурге хожу по улицам, не слышу ничего, кроме слов благодарности. Чего греха таить, Ольга — девушка популярная и совершенно замечательная. На этой волне популярность, конечно, скачет вперед, в том числе, и моя, разумеется. Но все те, кого я встречал, говорят спасибо за репортажи и за все, что с ними связано.

— Как отреагировало руководство?

— Сказало, что будет ходатайствовать о присвоении звания Народного артиста Российской Федерации. В связи с чем? В связи с моей скромной работой. Представляете, как классно? Народный артист! Минуя заслуженного причем!

— Эфир начался с того, что вы будете извиняться. За что?

— Я не знаю, не хочу к этому моменту возвращаться. Все, что касается этой истории, я уже давно написал. Мне сложно сказать.

— Что значит ее фраза: «Он меня пять лет оскорбляет»?

— Я первый раз об этом слышу.

— Она в эфире это сказала.

— Это надо спросить у Ольги. Дело в том, что я периодически оставляю комментарии разным людям, но боже упаси говорить о том, что они являются оскорбительными. Например, вы катаетесь в «Ледниковом периоде», и что-то не получается у партнерши. Тогда я говорю о том, что партнер — классный, а партнерша — не очень, и она тянет партнера в бездну неудач. Где же здесь оскорбление?

— Откуда взялись шутки про Бузову и коньяк?

— Я не знаю. Народный артист СССР Армен Борисович Джигарханян, когда я спросил есть ли у него какие-то советы, сказал: «Димочка, какие советы? Лови сигналы свыше».

— То есть это просто шутки, а не намек на то, что у нее проблемы с алкоголем?

— Боже сохрани, она прекрасная девушка! Если я чем-то ее обидел, то пусть она меня извинит. Но я не считаю, что были какие-то обиды и какие-то из ряда вон выходящие истории. Когда ты пасуешь в футболе, ты в состоянии получить мяч обратно, а уже потом будет удар и гол.

— Ваши реплики в адрес Бузовой были похожи на провокацию. Похоже на то, что сделала Ксения Собчак в недавнем интервью с Юлией Волковой.

— Не надо никаких параллелей! Я начал издалека, я готовлюсь к эфирам. Сказал, что если Ольга вышла на подмостки Московского художественного академического театра, и дальше я назвал тех самых звезд: Ольгу Андровскую, Ангелину Степанову — те самые люди, которые блистали на подмостках этого величайшего театра. Конечно, если раздвигать палитру, можно было назвать Веру Комиссаржевскую, Зинаиду Райх, Марию Бабанову и так далее. Но Ольге же присуща скромность, ее нельзя сравнивать сразу со всеми. Там все Народные артистки СССР! Я, наоборот, пытался повысить статус. Мне сейчас пресс-секретарь МХАТа сказал: «Может быть, вы сыграете роль Хлеба, как Николай Николаевич Озеров в спектакле «Синяя птица»?» Жду, когда позвонит худрук, либо постановщик. Чтобы не выяснять через пресс-атташе, он не отвечает за художественную часть. А потом уже даже театральная карьера — это совершенно нормально.

— Некоторые подумали, что ваш конфликт с Бузовой — постанова.

— Это не постанова, это исключительно блестящее прямоэфирное общение без оскорблений. Поскольку она женщина очень трудолюбивая, верит в команду Черчесова, как выяснилось, болеет с детства за «Зенит», хотя иногда говорила, что болеет за «Спартак», хочется сказать, что все было сделано, чтобы народ поддержать.

— Как отреагировала Канделаки? Что она сказала?

— Исключительно, что я молодец. У нас руководство для этого и нужно, чтобы поддерживать творцов — это касается и «России», и «Матч ТВ», и остальных каналов. Творца надо поддерживать, этим и должно заниматься и занимается успешно наше руководство.

— Вы видели фейковую сторис Канделаки?

— Не буду обсуждать фейки — это сущая ерунда. Мы уже это даже обыграли в эфире, где были Аршавин и Рахимов, а я неожиданным образом появился через 10 секунд. Зачем обращать внимание на фейки, их можно настрочить сколько угодно. Жизнь — прекрасна, Ольга — замечательна. Думаю, что недалек тот день, когда, может быть, мы исполним вдвоем, ну как вариант, «Сектор газа» — «Вечером на лавочке». Представляете?