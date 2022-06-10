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Сегодня, 20:41

Лидер группы «Руки Вверх!» извинился за перенос концерта в Санкт-Петербурге из-за футбольного матча

Иван Шитик
Корреспондент
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Группа «Руки Вверх!».

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков извинился перед фанатами за перенос концерта в Санкт-Петербурге из-за футбольного матча на Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«А сейчас я хочу написать кое-что очень личное для наших поклонников из Санкт-Петербурга...

Два год назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за ковида.

Год назад мы были вынуждены перенести наш концерт из-за нового карантина.

Сегодня мы узнали, что будем вынуждены еще раз перенести наш концерт — теперь из-за Суперкубка.

К сожалению, бюро исполкома РФС сегодня решило, что других стадионов в стране нет, и им обязательно нужно играть на том, который занят. Занят концертом «Руки Вверх!». Мнение группы, расходы организаторов концерта, планы 30 тысяч человек, уже купивших билеты на наше выступление, в том числе и из других городов — все их бюро РФС решило не учитывать.

Никто в РФС не счел нужным извиниться перед этими людьми. Что ж... значит, сделаю это я.

Извините, мы очень хотели выступить в Санкт-Петербурге 9 июля! Но нас поставили перед фактом, что наш концерт не может быть сыгран в этот день.

Но есть и хорошая новость... Наше выступление все же состоится — всего лишь на одну неделю позже намеченной даты», — гласит сообщение в Telegram-канале группы.

РФС 10 июня объявил, что встреча между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург» («Зенит Арена»). На этот же день на арене был назначен концерт «Руки Вверх!», уже даже начали продавать билеты.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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