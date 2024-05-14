Путин подписал указ о назначении Дегтярева на пост министра спорта РФ

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства РФ. Согласно указу, новым главой Министерства спорта стал Михаил Дегтярев.

Во вторник, 14 мая, члены пленарного заседания Государственной думы РФ проголосовали за назначение 42-летнего россиянина на пост министра спорта. Ранее эту должность занимал Олег Матыцин.

С 2021 года Дегтярев занимал постгубернатора Хабаровского края.

Новый министр обещает сделать занятия спортом бесплатными. Реально ли это?