Остальные
Новости
Главная
Остальные

Сегодня, 21:53

Путин подписал указ о назначении Дегтярева на пост министра спорта РФ

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Михаил Дегтярев.
Фото Global Look Press

Президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства РФ. Согласно указу, новым главой Министерства спорта стал Михаил Дегтярев.

Во вторник, 14 мая, члены пленарного заседания Государственной думы РФ проголосовали за назначение 42-летнего россиянина на пост министра спорта. Ранее эту должность занимал Олег Матыцин.

С 2021 года Дегтярев занимал постгубернатора Хабаровского края.

Новый министр обещает сделать занятия спортом бесплатными. Реально ли это?

Михаил Дегтярев
6
Читайте также
Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить
Российская фигуристка Овсянкина будет выступать за сборную Франции
Блинкен назвал критическим для Киева нынешний этап спецоперации
Красно-белые пережили позор в Калининграде, героем стал вратарь Латышонок. Что случилось в матче Кубка России «Балтика» - «Спартак»
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Умер журналист Максим Кононенко
Популярное видео
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Вратарь Федотов отстранен от международных матчей на 3 года
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Рейнджерс»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
«Гранада» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
ИИХФ не указала Россию в числе ведущих медалистов в истории
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Вакансия: мы ищем усиление в CММ-команду!

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости