Глава ОКР Поздняков поздравил Дегтярева с назначением министром спорта РФ

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков поздравил Михаила Дегтярева с назначением на пост министра спорта РФ.

«От имени Олимпийского комитета России и от себя лично поздравляю Михаила Дегтярева с вступлением в должность Министра спорта Российской Федерации. Будем стремиться к долгосрочному конструктивному сотрудничеству с Министерством спорта на благо развития спорта высших достижений, массового и любительского спорта России», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Кроме того, Поздняков поблагодарил Олега Матыцина, который ранее возглавлял Министерство спорта.

Во вторник, 14 мая, члены пленарного заседания Государственной думы РФ проголосовали за назначение 42-летнего Дегтярева на пост министра спорта. В этот же день президент России Владимир Путин подписал указ о его назначении.

С 2021 года Дегтярев занимал постгубернатора Хабаровского края.