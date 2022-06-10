Концерт группы «Руки Вверх» в Санкт-Петербурге перенесен на 16 июля. Все из-за матча за Суперкубок России
Концерт группы «Руки Вверх» в Санкт-Петербурге перенесен на 16 июля
Концерт «Руки Вверх» перенесен с 9 на 16 июля из-за проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает пресс-служба группы.
10 июня на исполкоме РФС было принято решение отдать право проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.
Встреча пройдет 9 июля. В этот же день нас стадионе был запланирован концерт российской группы «Руки Вверх», который будет перенесен.
На проведение Суперкубка также претендовали Нижний Новгород и Казань.
Новости