Концерт группы «Руки Вверх» в Санкт-Петербурге перенесен на 16 июля. Все из-за матча за Суперкубок России

Концерт группы «Руки Вверх» в Санкт-Петербурге перенесен на 16 июля

Концерт «Руки Вверх» перенесен с 9 на 16 июля из-за проведения матча за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком», сообщает пресс-служба группы.

10 июня на исполкоме РФС было принято решение отдать право проведения матча за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

Встреча пройдет 9 июля. В этот же день нас стадионе был запланирован концерт российской группы «Руки Вверх», который будет перенесен.

На проведение Суперкубка также претендовали Нижний Новгород и Казань.