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Дегтярев о назначении министром спорта РФ: «Чувствую большую ответственность и благодарность»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев поделился эмоциями после вступления в новую должность.

Во вторник, 14 мая, члены пленарного заседания Государственной думы РФ проголосовали за назначение 42-летнего россиянина на пост министра спорта. Ранее эту должность занимал Олег Матыцин.

— Чувствую большую ответственность и благодарность.

— Когда Ваш первый рабочий день?

— Когда президент подпишет указ. В моем сердце все еще Хабаровский край. Я влюбился в Дальний Восток. Благодарю всех жителей нашего прекрасного региона за поддержку. У Хабаровского края огромное, светлое будущее! — сказал Дегтярев.

С 2021 года Дегтярев занимал должность Губернатора Хабаровского края.

Михаил Дегтярев
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Дегтярев утвержден в должности министра спорта РФ

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