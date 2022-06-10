Нападающий ЦСКА Чалов снялся в телесериале для российского телеканала

Нападающий футбольного клуба ЦСКА Федор Чалов поучаствовал в создании телесериала для телеканала ТНТ. Он принял участие в съемках телесериала «Детективное агентство Мухича» — спин-офф популярного сериала «Полицейский с Рублевки».

Чалов играет самого себя. В одном из эпизодов сериала футболист обращается к детективу Мухичу с просьбой отыскать пропавший со стадиона ЦСКА Кубок УЕФА, трофей, который армейцы выиграли в 2005 году.

В эпизоде можно увидеть подтрибунное помещение и поле стадиона ЦСКА, а также другие значимые локации в красно-синих цветах.