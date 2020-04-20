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Чемпионат Европы по академической гребле состоится в октябре

12:40
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Чемпионат Европы по академической гребле, который был перенесен из-за пандемии коронавируса, состоится в Познани 9-11 октября, сообщается на сайте Международной федерации гребного спорта.

Крайним сроком для утверждения места проведения турнира является 31 июля. Окончательное решение будет принято после оценки ситуации с распространением коронавируса.

Кроме того, FISA сообщила, что чемпионат Европы по гребному спорту среди спортсменов до 23 лет состоится в Дуйсбурге 5-6 сентября, но окончательное решение будет принято до 30 мая.

Чемпионат Европы среди спортсменов до 19 лет пройдет 26-27 сентября в Белграде. Крайний срок принятия решения — 24 июня.

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