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Российский гребец Федоровцев считает унижением ехать на Олимпийские игры в нейтральном статусе

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Олимпийский чемпион в академической гребле Сергей Федоровцев поделился мнением об условиях допуска российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

«Для меня, как для патриота и рядового гражданина Российской Федерации, ехать на Олимпийские игры с нейтральным статусом неприемлемо. Считаю, что это унижение. Но с другой стороны, я отец двух молодых спортсменок олимпийской сборной. Поэтому для меня это сложный вопрос. Мой ответ, как обычного гражданина: ехать под нейтральным статусом — это унижение, делать этого не стоит», — приводит слова Федоровцева Metaratings.ru.

8 декабря пресс-служба МОК сообщила о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры во Франции в нейтральном статусе, за исключением представителей командных видов спорта, а также спортсменов, поддержавших СВО и имеющих контракты с военными структурами.

Источник: Metaratings.ru
Олимпиада
Сергей Федоровцев
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