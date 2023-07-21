Съемки фильма о чемпионе Олимпиады Тюкалове начнутся весной

Режиссер Артем Михалков рассказал, что весной 2024 года начнутся съемки художественного фильма «Первый на Олимпе», посвященного первому советскому олимпийскому чемпиону по академической гребле Юрию Тюкалову.

«Первый на Олимпе» станет первым на большом экране: в мировом кинематографе практически не снималось фильмов о спортивной гребле, а именно в этом виде спорта характер человека проявляется как нигде", — цитирует Михалкова ТАСС.

Тюкалов стал победителем Олимпиады 1952 года в Хельсинки, в которой впервые приняли участие советские спортсмены.