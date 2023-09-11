Свирин заявил, что МОК понесет ответственность за разрушение незыблемых устоев

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что представители Международного олимпийского комитета (МОК), причастные к выработке рекомендаций, касающихся российского спорта, будут нести ответственность перед поколениями за разрушение незыблемых устоев.

«Решения касательно российского спорта — это удар по идеологии спорта, по Олимпийской хартии, по уставам международных федераций. Мы все единое спортивное сообщество, поэтому делить его на лагери нельзя. Это уже, по сути, сделали, но люди являются заложниками ситуации, но с них это не снимает ответственности, это лежит в плоскости профессиональной и человеческой ответственности, потому что многие из тех, кто принимал такие решения, являются бывшими спортсменами, яркими представителями мирового спорта. Поэтому они будут нести ответственность перед сегодняшними и будущими поколениями», — приводит слова Свирина РИА «Новости».

Он также отметил, что это не Россия поставила под сомнение рожденную более ста лет назад парадигму развития спорта.

«Не мы начали разрушение этих устоев. Исключение какой-либо страны по каким-то причинам, выставление каких-то жестких условий — все это в целом говорит о том, что некоторые люди и организации решили, что всеобщее достояние под названием «спорт», которое строило все человечество, они могут использовать по своему видению, в своем каком-то жизненном укладе. Мы видим, что в целом сообщество неоднородно, что нет единственного мнения, поэтому МОК не может принимать кардинальные решения», — добавил Свирин.

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.