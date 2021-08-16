Питиримова и Курочкина стали чемпионками России по академической гребле в двойках

Участницы Олимпиады в Токио Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина победили в соревнованиях парных двоек на чемпионате России по академической гребле в Москве.

Второе место заняли Елизавета Ковина и Татьяна Усцелемова, замкнули тройку лучших Дарья Клетенкова и Екатерина Костюхина.

У мужчин в этой дисциплине победу одержали Илья Кондратьев/Андрей Потапкин. Вторыми стали Николай Пименов/Артем Косов, третьими — Александр Матвеев/Никита Еськин.