Питиримова и Курочкина стали чемпионками России по академической гребле в двойках
18:49
Участницы Олимпиады в Токио Екатерина Питиримова и Екатерина Курочкина победили в соревнованиях парных двоек на чемпионате России по академической гребле в Москве.
Второе место заняли Елизавета Ковина и Татьяна Усцелемова, замкнули тройку лучших Дарья Клетенкова и Екатерина Костюхина.
У мужчин в этой дисциплине победу одержали Илья Кондратьев/Андрей Потапкин. Вторыми стали Николай Пименов/Артем Косов, третьими — Александр Матвеев/Никита Еськин.
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