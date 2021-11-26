Гребля
Академическая
Новости
Олимпиада
Новости   //    Гребля   //    Академическая гребля

Губерниев сообщил о смерти гребца-академика Александра Тимошинина

14:37
Теги:

Журналист Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил о смерти двукратного олимпийского чемпиона по академической гребле Александра Тимошинина.

«Умер Александр Тимошинин! Легендарный гребец-академик, двукратный олимпийский чемпион, единственный в СССР победитель в одиночке Королевской Хенлейской регаты. Мой кумир и друг. Я плачу...» — написал Губерниев.

Легендарный спортсмен умер на 74-м году жизни. Что стало причиной смерти — пока не сообщается. Тимошинин — заслуженный мастер спорта СССР, двукратный олимпийский чемпион (Мехико 1968, Мюнхен 1972), серебряный призер чемпионата Европы и неоднократный чемпион СССР.

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/3188

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Куда сходить в декабре в Москве? Афиша спортивных событий и развлечений
Футболист Кудряшов объяснил автогол в матче против Хорватии
1