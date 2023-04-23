Серебряный призер Олимпиады по гребле Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин заявил, что серебряный призер Олимпийских игр в Токио в соревнованиях по академической гребле среди одиночек Анна Пракатень будет выступать за сборную Узбекистана.

«Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу, — приводит ТАСС слова Свирина. — Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно».

По его словам, 30-летняя спортсменка рассматривала вариант закончить карьеру.

«В зимне-весенний период Аня часть тренировалась самостоятельно, часть — со сборной командой. Потом у нее были мысли вообще закончить карьеру, но после она решила представлять Узбекистан, чтобы иметь возможность выступать на международных соревнованиях. Узбекистанская федерация, с которой мы еще в прошлом году плотно контактировали, ранее заявляла, что готова принять у себя российских спортсменов, которые готовы сменить гражданство ради получения возможности выступать за рубежом. Хотя тогда мы сказали своим коллегам, что не будем согласовывать переходы», — добавил Свирин.

Глава ФГСР отметил, что переход должна утвердить международная федерация. «Я думаю, что в международную федерацию уже обращались, и этот вопрос был рассмотрен. Если международная федерация утвердит переход, то смысла препятствовать выступлению спортсменки за Узбекистан не будет никакого. Существует карантин в 24 месяца, но исполком Международной федерации гребного спорта может его уменьшить в силу обстоятельств, в которых находятся сейчас российские спортсмены, поэтому нельзя исключать, что Пракатень сможет выступить за Узбекистан на Олимпиаде в Париже», — заключил Свирин.

Пракатень выступала за сборную России с 2016 года, до этого она представляла Белоруссию. Пракатень стала первой отечественной спортсменкой с 1980 года, завоевавшей олимпийскую медаль в академической гребле в одиночке.