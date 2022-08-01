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Сегодня, 16:10

Бекбулатов дисквалифицирован на четыре года за фальсификацию допинг-пробы

Алексей Еремин
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Российский борец Ильяс Бекбулатов дисквалифицирован на четыре года за фальсификацию допинг-пробы, сообщает пресс-служба Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Также РУСАДА приняло решение о дисквалификации триатлониста Антона Пономарева на 4 года, конькобежца Казелина Михаила на 1 год, гребца Владислава Коротича на 1 год и велогонщика Пискунова Максима на 2 года.

31-летний Бекбулатов является чемпионом Европы 2017 года по спортивной борьбе и победителем первенства Азии 2020 года. Спортсмен участвовал в соревнованиях в весовых категориях до 65 и 70 кг. Бекбулатов выступал за сборную России, с 2020 года представляет Узбекистан.

Источник: https://rusada.ru/news/
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